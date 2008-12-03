Venedik'te su kayağı

Bir spor tutkunu sular altında kalan Venedik'in kalbi ünlü San Marco Meydanı'nda su kayağı yaptı.



İtalya'nın kanallar şehri Venedik'te su seviyesi son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Sokaklar, meydanlar sular altında kaldı. Turistler tek kullanımlık botlarla gezilerine devam ederken, kimileri de fırsatı kaçırmadı.



Su sporları tutkunları tarih içinde tarihi fırsatı kaçırmadı, sular altında kalan Venedik'in kalbi ünlü San Marco Meydanı'nda su kayağı yaptı.



Gondolların kanallardan sokaklara çıktığı şehirde yaşayanlar evlerinden çıkmaya yanaşmıyor. Ancak bu durum şehri ziyaret eden turistler için geçerli değil. Turistler tek kullanımlık botlarla ahşap platformlar üzerinde gezmeye devam ediyor.



Venedik'te bazı mağazalar da benzer bir önlem almış. Suların daha fazla yükselme ihtimaline karşı, mankenlere de aynı botlardan giydirilmiş. Amaç yüzlerce euroluk kıyafetlerin zarar görmemesi.



Venedikte suların yükselmesinin nedeni aşırı yağışlar olarak gösteriliyor. Kentte 1966 yılında sular 194 santim yükselmiş, kent en büyük su baskınını yaşamıştı.

