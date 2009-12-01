Venedik yine sular altında!

T24 -

Dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Venedik'te turistler kenti lastik çizmelerle, yükseltilmiş platformlar üzerinde gezmek zorunda kaldı.Su seviyesinin 130 santimetreden fazla yükselmesiyle kent merkezi sular altında kaldı.Venedikli İtalyanlar bir yandan kızgın, bir yandan da yükselen sulara alışkın:"Yine sular altındayız, tıpkı geçen yıl ve ondan önceki yıllar gibi. Artık suyun içinde çalışmaya alışmamız gerekiyor."İtalya'nın kuzeyi hafta sonunda bu yana kötü havayla boğuşuyor. İki gündür yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar, bölgede hayatı felç etmiş durumda.