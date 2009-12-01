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Dünya

Venedik yine sular altında!

İtalya'nın kanallar şehri küresel ısınmadan önce, günlerdir süren yoğun yağışa yenildi. Tarihi kentin yüzde 45'i sular altında kaldı.

01 Aralık 2009 02:00

T24 - İtalya'nın kanallar şehri küresel ısınmadan önce, günlerdir süren yoğun yağışa yenildi. Tarihi kentin yüzde 45'i sular altında kaldı.



Dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Venedik'te turistler kenti lastik çizmelerle, yükseltilmiş platformlar üzerinde gezmek zorunda kaldı.

Su seviyesinin 130 santimetreden fazla yükselmesiyle kent merkezi sular altında kaldı.

Venedikli İtalyanlar bir yandan kızgın, bir yandan da yükselen sulara alışkın:

"Yine sular altındayız, tıpkı geçen yıl ve ondan önceki yıllar gibi. Artık suyun içinde çalışmaya alışmamız gerekiyor."

İtalya'nın kuzeyi hafta sonunda bu yana kötü havayla boğuşuyor. İki gündür yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar, bölgede hayatı felç etmiş durumda.

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