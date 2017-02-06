Venedik Komisyonu, HDP grubunu ziyaret etti

Venedik Komisyonu Başkanvekili Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir ve beraberindeki heyet, HDP Meclis Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Heyeti, geçtiğimiz gün tahliye olan İdris Baluken kabul etti.

dihaber’de yer alan habere göre, Venedik Komisyonu Başkanvekili Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir ve beraberindeki heyet Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti.

İlk olarak MHP’yi ziyaret eden heyet daha sonra HDP Grubu’na geçti. Heyeti geçtiğimiz günlerde tahliye olan Grup Başkanvekili İdris Baluken, Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp kabul etti.

Görüşmenin basına açık olan bölümünde konuşan Thorgeirsdottir, kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Thorgeirsdottir, ziyaretlerinin gündeminin OHAL sürecinde medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün kullanılması olduğunu belirterek, heyet üyelerini tanıttı.

Daha sonra konuşan Baluken ise, “Düşünce ifade özgürlüğü açısından da mevcut Anayasa değişiklik teklifinin de ihtiyaçları karşılamak bir yana var olan baskı ortamını daha da derinleştireceği yoğun bir şekilde tartışılıyor. Meclis’te üçüncü büyük partinin iki eş başkanıyla birlikte 10 milletvekili, 70’e yakın belediye eşbaşkanı, binlerce üye ve yöneticimiz tutuklanmış durumda. Onlarca basın kurumu kapatılmış, kapısına kilit vurulmuş, mal varlığına el konulmuş durumda. Onlarca gazeteci tutuklu durumda” dedi.

Baluken, hızla demokratik ve özgür koşulların sağlanması, demokratik siyasin çalışmasını zorlayan bu tutuklamalara derhal son verilmesi gerektiğini ifade ederek, referandum sürecinin de meşru ve bütün kesimler tarafından yürütülmesi ortamının da böylelikle sağlanması gerektiğin ifade etti.

Kısa açıklamaların ardında görüşme basına kapalı olarak devam etti.

Heyet HDP’nin ardından CHP ve AKP'yi ziyaret etti.