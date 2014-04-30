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Dünya

Venedik Komisyonu Başkanı: AYM'yi hedef alan açıklamalardan kaygılıyım

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, 'Bütün yetkililere ve medyaya AYM'ye karşı yapılan saldırıları durdurma' çağrısında bulunuyorum' dedi

30 Nisan 2014 16:09

Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, "Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan eleştirel açıklamalardan kaygılıyım" dedi.

Buquicchio, "AYM'yi hedef alan eleştirel açıklamalardan kaygılıyım. Kamu görevindeki kişilerin yönelttiği eleştiriler Türkiye'de sağlanan önemli ilerlermeleri tehlikeye atma riski taşıyor. Bütün yetkililere ve medyaya AYM'ye karşı yapılan saldırıları durdurma ve mahkemenin devletin bağımsız ve tarafsız bir organı olarak rolünü sorgulamama çağrısı yapıyorum" dedi.

 

 

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