Venedik Komisyonu, atamaların iptalini istedi: Demokrasilerde kayyım olmaz

Venedik Komisyonu belediyelere atamaların iptalini istedi.Venedik Komisyonu, hükümetin 89 belediyeye kayyım atamasına izin veren 674 nolu KHK’nın OHAL ile ilgisi olmadığını belirterek, iptalini istedi.

Komisyon, “OHAL için gerekmeyen 674 nolu KHK ile alınan kararları, özellikle de belediye başkanı, yardımcısı ve yerel meclis üyelerinin yerine yapılan atamaları iptal et” dedi.

Komisyon’un dün kabul edilen pazartesi günü açıklanması beklenen raporu öncesinde yapılan açıklamada, yeni kuralların “yapısal nitelikte ve sadece OHAL dönemi ile sınırlı olmayan” değişiklikler yarattığı da belirtildi. Yerel yönetimlerin, demokratik bir toplumun temeli olduğu anımsatılan açıklamada,“onların yerel halk tarafından seçilmesi kişilerin siyasi sürece katılımını garanti etmekte temeldir” denildi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre; Venedik Komisyonu, Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin (AK) danışma organı olarak görev yapıyor ve yasal konularda Konsey organlarına görüş bildiriyor. Komisyon’un daha önce hazırladığı raporlar, Türkiye’nin Konsey’de denetim sonrası süreçten çıkartılarak yeniden denetime alınmasına da temel teşkil etmişti. Venedik Komisyonu Türk yetkililere şu dört adımı atma çağrısında bulundu:

Kritik 4 adım çağrısı

- OHAL için gerekmeyen 674 nolu KHK ile alınan kararları, özellikle de belediye başkanı, yardımcısı ve yerel meclis üyelerinin yerine yapılan atamaları iptal et.

- 674 ile getirilen kuralların uygulamasının OHAL dönemi ile sınırlı olduğunu ve yerel demokrasiyi etkileyen herhangi bir kalıcı tedbirin olağan yasalar ve yönetmeler ile, doğru dürüst parlamenter tartışmayla alınmasını sağla.

- Terörizmle mücadele için valilik tarafından özel güçlerin oluşturulduğu beledeyilerde alınan tedbirlerin yeterli yargı denetimine tabii tutulmasını sağlayacak için adımları at.

- Terörle ilgili suçlamaların cezai bir mahkumiyetle sonuçlanmaması durumunda görevinden alınmış veya uzaklaştırılmış olan yerel temsilcilerin görevlerine iade edilmesi için yeterli kural ve çerçeveyi sağla.