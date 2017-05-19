Venedik Kanalı’ndaki devasa eller iklim değişikliğine karşı yükseliyor

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünyaya yönelik tehdidi her geçen gün büyürken, bu probleme dikkat çekmek isteyen İtalyan sanatçı Lorenzo Quinn 2017 Venedik Sanat Bienali için devasa bir heykel tasarladı.

Yeşilist’te yer alan habere göre, insan vücudunun parçalarını sanatında kullanmayı seven Quinn, bu projesinde devasa iki el ve kol ile “Destek” isimli çalışmasını Venedik Bienali’nde gösterime açtı. Ca’ Sagredo Otelini kanallardan çıkarak destekleyen bu iki el, insanlığı iklim değişikliğine karşı zaman geçmeden harekete geçmeye çağırdı.

Venedik’in yüzyıllardır insanlara ilham veren yüzen bir şehir olduğunu belirten Quinn, Venedik’in bu özelliğini korumak için bizim ve bizden sonraki nesillerin desteğine ihtiyacı olduğunu, çünkü şehrin iklim değişikliği ve zaman yüzünden tehdit altında olduğunu söyledi.

İnsanların hem yaratıcı hem de yok edici gücü olduğunu belirten Quinn, bu güçleri etrafımızdaki düzene yeniden dengeyi getirmek için kullanmamız gerektiğini savunuyor. Quinn eserini özellikle teknik olarak zor bir tasarım olan insan eli üzerinden yaratmak istediğini, çünkü her elde sevgi ve nefret, yaratma ve yıkım gibi mutlak güçlerin barındığını göstermeye çalıştığını söylüyor.

Destek giderek yükselen kanal sularına karşı binaları daha yükseğe kaldırabilme umudunu resmediyor ve iklim değişikliği ile beraber gelen korkuyu ve kırılganlığı resmediyor. Quinn’in eseri titiz bir sergileme yöntemi ile güçlü bir mesaj veriyor.