Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

73. Venedik Film Festivali cumartesi akşam düzenlenen ödül töreni ile son buldu. Dünyanın önemli film festivalleri arasında sayılan Venedik'te Altın Aslan'ın sahibi “The Women Who Left” ile Filipinli Lav Diaz oldu. Yaklaşık dört saat süren “The Women Who Left” haksız yere suçlanan bir kadının mücadelesini anlatıyor. Uzun filmleri ile tanınan bağımsız yönetmen Lav Diaz ödülünü alırken yaptığı konuşmada, Altın Aslan'ı Filipin halkına adadığını söyledi. Lav Diaz “Bu ödül Filipin halkı, bizim mücadelemiz, insanlık mücadelesi için” dedi. Altın Aslan'ın Lav Diaz'a verilmesi ile Venedik Film Festivali'nde ilk kez büyük ödül bir Asya ülkesinden yönetmene gitmiş oldu.

Reha Erdem'e ödül

73. Venedik Film Festivali'nde usta yönetmen Reha Erdem “Koca Dünya” adlı filmi ile Ufuklar (Orizzonti) bölümünün Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Dünya prömiyerini Venedik'te yapan “Koca Dünya” yetimhaneden çıkan Ali ve Zuhal'in suça karışmasının ardından kendilerine sığınak olarak seçtikleri ormandaki yaşam mücadelesini anlatıyor. Festivalin Ufuklar bölümünde, dünya sinemasındaki yeni eğilimleri sergileyen filmler gösteriliyor.

Festivalin diğer önemli ödülleri

Festivalde jüri başkanlığını “American Beauty,” “Skyfall” ve “Spectre” gibi filmlerle tanınan yönetmen Sam Mendes yaptı. 20 film Altın Aslan için yarıştı. Jüri Büyük Ödülü Amerikalı modacı Tom Ford'un ikinci yönetmenlik demesi olan “Nocturnal Animals”a layık görüldü.

En iyi yönetmen kategorisinde ise Gümüş Aslan “Paradise” filminin yönetmeni Andrei Konchalovsky ile “La Region Salveje”ı yöneten Amat Escalante arasında paylaştırıldı. Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü “La La Land”deki rolüyle Emma Stone'a, en iyi erkek oyuncu ödülü ise “El Ciudano Ilustre”daki performansı ile Oscar Martínez'e verildi.