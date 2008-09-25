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Kültür-Sanat

Venedik Bienali'nde Türkiye

7 Haziran – 22 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye'yi “Lapses” başlıklı proje temsil edecek.

25 Eylül 2008 03:00

7 Haziran – 22 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan Venedik Bienali 53. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye'yi “Lapses” başlıklı proje temsil edecek. Koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın üstlendiği ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek serginin küratörlüğünü Başak Şenova yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Türkiye Pavyonu için oluşturduğu, Çelenk Bafra, Melih Fereli, Vasıf Kortun ve Beral Madra’dan oluşan danışma kurulu, proje başvurularını değerlendirerek, “Lapses” sergi önerisiyle Başak Şenova’yı 53. Uluslararası Sanat Sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu küratörü olarak seçti.

“Lapses”, gerek medyanın kurguladığı, gerek çevremizi kuşatan diğer verilerin bir araya getirdiği ortak bellekteki “atlamalar” üzerinden, “olup bitenin” ne kadar farklı algılanabileceğini, farklı tarihler yazılabileceğini gösteren projelerden oluşuyor. Proje, iki sanatçıyla gerçekleştiriliyor. Banu Cennetoğlu “Index for “Self-Organized Criticality” (Kendiliğinden Örgütlü Eleştiri Endeksi), Ahmet Öğüt ise “Exploded City” (İnfilak Etmiş Kent) başlıklı işleri üzerinde araştırmalarını sürdürüyorlar. İki sanatçının işleri, sonuçta bir bütünü tamamlayan, üst üste binen, tartışma düzlemleri yaratan parçalar oluşturacak.

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