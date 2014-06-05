Venedik Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

Hakkında gasp, rüşvet ve kara para aklama gibi suçlardan hakkında yakalama emri çıkartılan Venedik Belediye Başkanı Giorgio Orsoni ile birlikte 35 ünlü İtalyan politikacı ve işadamının da tutuklandığı bildirildi.

La Repubblica gazetesi tarafından geçilen haberde, söz konusu yolsuzluk suçu, Venedik’in tamamen sular altında kalmasını önlemek maksadıyla hazırlanan ve şu an tutuklu bulunan yetkililer tarafından hayata geçirilen MOSE Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Rusya'nın Sesi'nde yer alan haberde, MOSE Projesi kapsamında gerçekleştirilen yolsuzluğa 100’e yakın politikacı ve işadamı suç ortağı oldu. Gazetenin ilgili haberinin devamında, soruşturmayı yürüten savcılığın Silvio Berlusconi iktidarında farklı zamanlarda Tarım Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yapmış olan Veneto Bölgesi eski Başkanı ve milletvekili Giancarlo Galan hakkında da tutuklama emri çıkardığı belirtildi.