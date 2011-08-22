-Velilere suç duyurusu ISPARTA (A.A) - 22.08.2011 - Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, ''e-kayıt'' sistemine aykırı olarak çocuğunu farklı bir okula kaydettirmek için farklı ikametgah beyan ettiği tespit edilen 10 veli hakkında suç duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim öğrencilerinin ikametgahlarına en yakın okula yerleştirilmelerini sağlamak amacıyla ''e-kayıt'' uygulaması başlattığını, bu uygulamayla öğrencileri ikametgahlarına göre okullara kaydettiklerini söyledi. Ancak bazı velilerin çocuklarını ikametgahlarına yakın okula değil farklı okula göndermek istediklerini belirten Yılmaz, 10 velinin, akrabalarının adreslerini kendi adresleri gibi beyan ettiğinin tespit edildiğini ifade etti. Her velinin çocuğunu istediği okula göndermesi halinde bazı okullarda öğrenci yığılması yaşanacağına dikkati çeken Yılmaz, bazı okullarda ise öğrenci bulunmadığını söyledi. Isparta'da başarının tüm okullara yayıldığını ifade eden Yılmaz, velilerin de bunu iyi kavramasını ve yanlış adres beyan etmemelerini istedi. Yılmaz, şöyle konuştu: ''Müdürlüğümüze bir vatandaş geldi. Tanıdığının çocuğunu kendi ikametgahına yakın bir okula yerleştirebilmek için çocuğunun misafir olarak gösterilmesini talep etmiş. Müdürlüğümüz tarafından yapılan takibat sonrası da çocuğun burada oturmadığı anlaşılmış ve bu kişiye 640 lira ceza uygulanmış. Şimdi adam kara kara düşünüyor ve çocuğun ailesinden bu parayı ödemesini istiyor. Böyle olaylara maruz kalmamak için ikametgahınıza yakın bir okulu tercih edin.'' Tacettin Yılmaz, şu ana kadar farklı ikametgah gösteren 10 kişiyi tespit ettiklerini ve haklarında hukuki işlem başlattıklarını bildirdi. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Yılmaz, çocukları evinde kabul eden kişiler hakkında da 640 lira ceza uygulandığını kaydetti.