T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Velilere suç duyurusu ISPARTA (A.A)

22 Ağustos 2011 19:41

-Velilere suç duyurusu ISPARTA (A.A) - 22.08.2011 - Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, ''e-kayıt'' sistemine aykırı olarak çocuğunu farklı bir okula kaydettirmek için farklı ikametgah beyan ettiği tespit edilen 10 veli hakkında suç duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim öğrencilerinin ikametgahlarına en yakın okula yerleştirilmelerini sağlamak amacıyla ''e-kayıt'' uygulaması başlattığını, bu uygulamayla öğrencileri ikametgahlarına göre okullara kaydettiklerini söyledi.  Ancak bazı velilerin çocuklarını ikametgahlarına yakın okula değil farklı okula göndermek istediklerini belirten Yılmaz, 10 velinin, akrabalarının adreslerini kendi adresleri gibi beyan ettiğinin tespit edildiğini ifade etti. Her velinin çocuğunu istediği okula göndermesi halinde bazı okullarda öğrenci yığılması yaşanacağına dikkati çeken Yılmaz, bazı okullarda ise öğrenci bulunmadığını söyledi. Isparta'da başarının tüm okullara yayıldığını ifade eden Yılmaz, velilerin de bunu iyi kavramasını ve yanlış adres beyan etmemelerini istedi. Yılmaz, şöyle konuştu: ''Müdürlüğümüze bir vatandaş geldi. Tanıdığının çocuğunu kendi ikametgahına yakın bir okula yerleştirebilmek için çocuğunun misafir olarak gösterilmesini talep etmiş. Müdürlüğümüz tarafından yapılan takibat sonrası da çocuğun burada oturmadığı anlaşılmış ve bu kişiye 640 lira ceza uygulanmış. Şimdi adam kara kara düşünüyor ve çocuğun ailesinden bu parayı ödemesini istiyor. Böyle olaylara maruz kalmamak için ikametgahınıza yakın bir okulu tercih edin.'' Tacettin Yılmaz, şu ana kadar farklı ikametgah gösteren 10 kişiyi tespit ettiklerini ve haklarında hukuki işlem başlattıklarını bildirdi.  Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Yılmaz, çocukları evinde kabul eden kişiler hakkında da 640 lira ceza uygulandığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24