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Velilere domuz gribi aşısına izin mektubu

Öğrencilerin ne zaman aşılanacağı belli değilken, okullardan velilere domuz gribi aşısı için izin kağıdı gönderildi.

29 Ekim 2009 02:00

Domuz gribi aşısının tamamlanan son testleri olumlu çıktı. Aşılama 2 Kasım Pazartesi günü sağlık personeliyle başlayacak. Öğrencilerin ne zaman aşılanacağı belli değilken, okullardan velilere domuz gribi aşısı için izin kağıdı gönderildi.

Domuz gribi aşısı Türkiye'deki tüm sınavlarını başarıyla tamamladı. Aşılama 2 Kasım Pazartesi günü sağlık personeliyle başlayacak. Hacı adaylarıyla devam edecek.

Hacı adayları, havaalanı ya da bulundukları illerde belirlenen merkezlerde, sağlık personeli ise çalıştıkları kurumlarda aşılanacak.

Sağlık Bakanı, müsteşarları ve bakanlıktaki diğer bürokratlar ise kamera karşısında aşılanacak. Görüntü ve fotoğraflar daha sonra basına dağıtılacak.

Ve öğrenciler. Onlar için aşı takvimi henüz netleşmedi.

Öğrenciler için aşı takvimi netleşmese de okullar şimdiden harekete geçti, nabız tutmaya başladı. "İsteğinize göre çocuğunuz domuz gribi aşısı olacaktır" yazılı izin kağıtları karar verip imzalaması için velilere ulaştırıldı.

Okul idaresinden izin kağıtlarını alan velilerden biri de, Ankara'daki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda anasınıfına giden Baran Tekin'in annesi Sevim Tekin.

Tekin, yazıyı hala imzalayıp okula teslim etmedi. Daha doğrusu edemedi. Çünkü birçok anne gibi o da oğlu Baran'ı aşılatıp aşılatmamakta kararsız.

Sevim Tekin, Sağlık Bakanı ve bürokratların aşılanmasını bekliyor. "Onları gördükten sonra belki çocuklarımı aşılatırım" diyor.

5 yaşındaki Baran ise canının acımasından korktuğu için şimdiden aşı olmamakta kararlı..

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