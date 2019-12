Velilere 2. yarı sürprizi: Servise zam

İstanbul'da okul servisleri için "yarıyıl tatilinde servis ücreti alınmayacağı" haberiyle sevinen veliler, ikinci yarıyılı zamlı ücretle karşılayacak.



Türkiye'nin en pahalı öğrenci taşıma işinin yapıldığı İstanbul'da, 0-3 kilometrelik yolcu taşıma ücretine yüzde 14 zam geldi. Böylece bir öğrencinin üç kilometreye kadar olan yolculuk ücreti 110 TL'den 125 TL'ye yükseldi. Okul servislerinde 23-25 kilometrelik en uzak mesafe ücreti ise, 255 TL'den 291 TL'ye çıkarıldı. 0-3 kilometre arası yolcu taşıma bedeli Ankara'da 83, İzmir'de ise 80 TL oldu. İstanbul'da her gün 18 bin servis aracıyla 1.5 milyon öğrenci taşınıyor.



Zam rekortmeni İstanbul



Ticari taksilerin her bir kilometrede 1.3 TL ücret artırdığı İstanbul, yeni zamlarla, öğrenci taşımacılığında Türkiye'nin en pahalı şehri oldu. Yeni uygulamayla 25 kilometrenin üzerindeki her bir kilometre için İstanbullular 2.8. Megakentte, Boğaz'ın farklı yakalarında okuyup yaşayan öğrencilerin velileri ayrıca 22.5 TL köprü geçiş ücreti de ödeyecek. Servislerde rehber bulunması zorunlu olduğu için ücretlere ayrıca 20 TL ilave edilecek. 25 kilometrenin üzerindeki her bir kilometre için Antalyalıların ödeyeceği ek ücret 1 TL. Kocaeli'ndeki servis ücretleri ise en kısa mesafe için 69, en uzun mesafe içinse 110 TL olarak belirlenmişti.



Asgari ücreti geçti



Sömestr tatilinden itibaren geçerli olacak servis zammı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı (UKOME) kararını verdi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 0-3 kilometre en yakın mesafede yüzde 29 zam oranıyla 142 TL olmasını istediği zamlar, UKOME'nin kararı ve yüzde 14 zam oranıyla 125 TL'de kaldı.



İTO'nun yüzde 29 zam oranı kabul edilseydi; 23-25 kilometre arası servis ücreti 329 TL'ye çıkacaktı. Bu durumda, iki çocuğu okula giden bir veli 658 TL servis ücreti ödemek zorunda kalacaktı. UKOME, bu rakamı 40 TL düşürerek 291 TL'de tuttu. Ancak düşürülen ücret dahi iki çocuğu en uzak mesafede okuyan bir veli için 582 TL'ye ulaşıyor. Yüzde 10 kardeş indirimi yapılsa bile servis ücretleri 530 TL ile net asgari ücretten 3 TL fazla kalıyor. Asgari ücret 2009 zammıyla birlikte dahi brüt 666 TL, net ise 527 TL'ye ulaştı. UKOME, aynı serviste kardeş bulunması halinde indirim oranını yüzde 10 olarak belirledi. Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tüm izinler de ücrete tabi tutulacak.