Veliler gelmezse biz gideriz

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndaki veli toplantılarına beklenen katılımın sağlanamaması üzerine "Veliler Gelmezse Biz Onlara Gideriz" projesi başlatan 21 öğretmen, okullarındaki başarıyı artırmak için köy köy geziyor.



Okul müdürü Mehmet Keçe, yaptığı açıklamada, okullarında ilçe merkezi ve civardaki 20 köyden toplam 300 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğünü, zaman zaman düzenledikleri veli toplantılarına gereken ilgiyi göremediklerini belirtti.



Katılımdaki eksikliğin velilerin uzak yerlerde ikamet etmeleri ve maddi yetersizlikten kaynaklandığını tespit ettiklerini ifade eden Keçe, şunları söyledi:



‘Öğrencilerin başarılarında

gözle görülür artış var’



"Eğitimde kaliteyi artırmak için veli ile öğretmen iş birliğinin çok iyi olması gerekir. Biz bu işbirliğini en üst düzeyde sağlamak için 'Veliler Gelmezse Biz Onlara Gideriz' kampanyası başlattık. Kampanya çerçevesinde 4'ü idareci olmak üzere toplam 21 öğretmenle tüm köyleri dolaşarak, velilerle yüz yüze görüşüyoruz. Bu uygulamanın olumlu sonuçlarını alıyoruz. Kampanyayla birlikte öğrencilerin okul başarılarında gözle görülür bir artış yaşandı."



Veliler uygulamadan memnun



Uygulamadan velilerin de çok memnun olduğunu belirten Keçe, yüz yüze görüşmeler sayesinde de öğrencilerin birçok sorununu tespit etme şansı yakaladıklarını kaydetti.



Projeye ara vermeden devam edeceklerini ifade eden Keçe, şöyle devam etti:



"Okuldaki başarıyı artıran bu uygulama Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eğitimde iyi örnek projelerinden biri seçildi. Bakanlık yetkilileri, bu kapsamda okulumuza gelerek uygulamayı kamera ile kayda aldı. Bu kayıtlar bazı dönemlerde öğretmeler için düzenlenen seminerlerde katılımcılara izletilecek. Bu başarı da bizi ayrıca

gururlandırıyor."

