Veliler 'eğitim göçü'ne hazırlanıyor!

TEOG yerine adrese dayalı sistemin gelmesiyle aileler iyi liselerin olduğu bölgelere “eğitim göçü”ne hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” sözlerinin ardından TEOG kaldırıldı ancak yerine gelecek sistem ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Aralarında İstanbul (Erkek), Kabataş Erkek, Cağaloğlu Anadolu, Kadıköy Anadolu gibi Anadolu liseleri ile fen ve sosyal bilimler liselerinin de yer alacağı ‘Proje Okullar’ için bir merkezi sınav olacağı gündeme gelmişti. Türk ve yabancı özel okulların da bu merkezi sınavdan öğrencilerini alabileceği ya da kendi sınavlarını düzenleyebilecekleri ifade edilmişti. Bu sınavla yerleşecek öğrencilerin dışında kalanların da ilkokulda olduğu gibi adrese dayalı sisteme göre liselere yerleştirileceği belirtilmişti.

HaberTürk'te yer alan habere göre önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın“En iyi okul evine en yakın okuldur”sözlerinin ardından dün MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in “merkezi sınavın olmadığı, sınavsız bir yerleştirme sistemi”üzerinde çalışıldığını söylemesi, bakanlığın TEOG yerine ikamete dayalı bir yerleştirme sistemi üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

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