Veliefendi'nin yerine Central Park'tan daha büyük bir park yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Veliefendi Hipodromu yerine yapılması planlanan park hakkında bilgi verdi. Topbaş, yaklaşık 500 bin metrekare büyüklüğündeki kent parkı için düğmeye bastıklarını açıkladı. Öncelikle İBB mülkiyetindeki 17 bin metrekare büyüklüğe sahip Tekzen arazisinin yeşil alan olarak belediye meclisinden geçirildiğini söyleyen Başkan Topbaş, “Sayın Başbakanımız ile görüşüp desteğini aldım. Central Park’tan daha büyük bir park yapıyoruz. Birkaç ay içinde kamulaştırmayı tamamlarız” dedi.

İstanbul Merter’deki Veliefendi Hipodromu ve yanındaki parkla birlikte İstanbul’un en büyük parkı yapılması planlanıyor.

Radikal gazetesiden Ömer Erbil’in haberine göre, Bakırköy-Zeytinburnu ilçelerinin kesişme noktasında, E-5 karayolunun bitişiğinde, planlarda ticaret alanı ve 2.50 emsal serbest yüksekliği olan arazi, şehir parkı yapılmak üzere İBB Meclisi’nden 11 Temmuz 2013 günü geçti. Hatta aynı gün Kadıköy Kuşdili’nde yapılması planlanan ticaret alanı da iptal edilerek bölgenin altı otopark, üstü ise park olacak şekilde yeniden düzenlenmesine karar verildi. Merter’de belediyenin yeşil alana çevirdiği Tekzen arazisi oldukça yüksek kıymetteydi. Buna rağmen belediye bu ticaret alanındaki ranttan, park yapılması için vazgeçti. Diğer yandan geçen ay ihalesi tamamlanan TOKİ Emlak Konut’a ait araziyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 553 milyon lira karşılığında Egeyapı’ya vermişti. Şimdi bu ihale de iptal edilerek arazi parka dahil edilecek. Diğer yandan Akın Tekstil’e ait 74 bin metrekarelik fabrika ve arazisi de takas yoluyla İBB mülkiyetine alınacak. Böylelikle İstanbul, yeni proje hayata geçtiğinde içinde yürüyüş yolları, oyun parkları, açık hava konser alanlarının olduğu yaklaşık 500 bin metrekarelik bir yeşil alana kavuşacak. Veliefendi Hipodromu’nun da tescil edilmesi halinde bu bölgede eşi benzeri olmayan 1 milyon metrekare büyüklüğünde yeşil alan oluşacak.

‘Başbakan da destekliyor’

Radikal dün Veliefendi Hipodromu’nun koruma kurulu tarafından tescil edilmesi için TJK’nın başvuru yaptığını duyurmuştu. Veliefendi’nin etrafının yapılaşmanın ürkütücü boyutlara gelmesi ve hipodrumun ellerinden alınacağı yönündeki dedikodular üzerine TJK tescil ettirme girişiminde bulunmuştu. İBB Başkanı Kadir Topbaş Radikal’i arayarak TJK’nın girişimini desteklediğini ve olumlu karşıladığını belirterek, Çırpıcı Çayırı’nı yeniden eski haline döndürmek istediklerini anlattı. İşte Başkan Topbaş’tan çarpıcı açıklamalar:

“Hipodrom, İstanbul’un nefes alma alanı. Büyük şans. Tescil edilme girişimini destekliyorum. Arkada Çırpıcı Çayırı ile ilgili özel ve kamu arazilerini birleştirmek için çalışma başlattık. İBB’nin, İSKİ ve TOKİ arazileri ile özel mülkiyetler var. Yaklaşık 500 bin metrekarelik bu alanı bölge parkı yapmak istiyoruz. Central Park’tan daha büyük olacak. Sayın Başbakanımıza anlattım, bizi desteklediler ve doğru buldular. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu konuda bize destek verdi. İhalesi yapılan TOKİ Emlak Konut’a ait, Egeyapı’nın aldığı ihale iptal edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu konuda fedakârlık gösterdi, alacaklarından vazgeçtiler. Maliyeti de belediye olarak biz karşılayacağız. Kamulaştırma görüşmelerine başladık. Önce rızaen kamulaştırma yoluna gidilecek. Aksi halde yasal yollara başvurulacak. Birkaç ay içinde bu işi bitirmeyi hedefliyoruz. Central Park’tan daha büyük, 2.5-3 milyon İstanbullunun nefes alacağı bir yeşil alanı kısa sürede oluşturacağız.”

Central Park kentte bir vaha

Central Park, ABD’de New York’un 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan’ın ortasında adeta yeşil bir vaha ve kentin nefes alma yeri. İnsanların spor yapabileceği, festivaller düzenleyip, oyunlar sahneleyebileceği bir rekreasyon alanı olarak da kullanıldı. Parkın içinde beyzbol sahaları, park, basketbol sahaları, koşu, yürüyüş yolları bulunuyor. Ünlü Amerikan parkının 341 hektarlık arazisi 55 hektar ağaçlık alan, 101 hektar çimenlik ve 7 su kitlesinde 60 hektar su içeriyor. Park, Manhattan’ın yüzölçümünün yüzde 6’sını kaplıyor. İstanbul Merter’deki proje bittiğinde de bölgede dev bir yeşil alan oluşacak.

Kuşdili Çayırı da kurtuldu



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Temmuz 2013’te aldığı bir diğer önemli karar da Kadıköy Kuşdili Çayırı’yla ilgili. Kuşdili Çayırı üzerine yapılması planlanan ticaret alanı iptal edildi. Büyükşehir Meclisi Kuşdili Çayırı’nın üzerinin tamamen yeşil alan, alt kısmının da otopark olarak değerlendirilmesine karar verdi. Şu an beton zeminiyle otopark olarak hizmet veren Kuşdili Çayırı’nda önce yerin en az 1.5 metre altına kadar toprak olacak şekilde otopark yapılacak. Ardından otoparkın üzeri tamamen ağaçlık bir alan haline getirilecek. Kuşdili Çayırı’nın bulunduğu arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliği ile 0.5 emsal üzerinden özel proje haline getirilmişti.