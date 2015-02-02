Veliefendi'de yarış sırasında protesto: Bakımın karşılığı kırbaç olamaz, para hayvanı esir almaz

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün 4. koşu sırasında piste giren ve Canlı Yaşam Kuşağı adlı gruba üye oldukları iddia edilen 5-6 kişi, üzerinde, "Bakımın karşılığı kırbaç olamaz, para hayvanı esir almaz" yazılı bir pankartla piste girdi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün koşulan at yarışlarının 4. koşusunda büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Sentetik pistteki koşuda safkanlar son 400 metreye girdiği sırada, öğrenci oldukları ve Canlı Yaşam Kuşağı adlı bir gruba üye oldukları iddia edilen 5-6 kişi ellerinde bir pankartla pistin içine girdi.

Ellerindeki pankartı açan grup üyeleri, hem kendilerinin hem atların ve jokeylerin sağlığını ciddi şekilde riske attı.

Söz konusu kişiler piste girdiği anda, ne olduğunu anlamaya çalışan bazı jokeyler yarışa devam edip etmemekte kararsız kaldı. Yarış sırasında apranti Tolgahan Keresteci'yi düşüren ve başıboş kalan Lideray adlı atın protestoculara çarpmaması onlar adına büyük bir şans oldu.

Atların bulundukları yerden geçmelerinden sonra kaçmaya çalışan protestocular, Hipodrom Güvenlik Birimi elemanları tarafından yakalandı. Pankartı açtıktan sonra kaçmaya çalışan protestocular güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Yakalanan protestocuların açtıkları pankartta “BAKIMIN KARŞILIĞI KIRBAÇ OLAMAZ, PARA HAYVANI ESİR ALAMAZ" yazdığı ve protestocuların TJK Güvenlik Birimleri tarafından olay yerine gelen Emniyet mensuplarına teslim edildiği öğrenildi.