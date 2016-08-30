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Veliefendi yakınlarında operasyon, yüzlerce doping ilacı ele geçirildi

TJK: Basından duyduk

30 Ağustos 2016 11:15

İstanbul’da yapılan kaçakçılık baskınından inanılmaz bir doping skandalı çıktı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Bahçelievler’deki otoparka operasyon düzenledi. Polis 2 minibüste yaptığı aramada 3 bin 270 kaçak cep telefonu, 257 elektronik sigara ele geçirdi. Minibüslerde, 5 bin 900 dolar nakit paranın yanı sıra at ve köpeklerin eklem ağrılarında kullanılan 410 ilaç, parazitlerinin giderilmesinde kullanılan 80 ilaç bulundu.

2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bulunan ilaçların, yarış atlarında doping için kullanıldığı belirlendi. Polis ayrıca şüphelilerin, Tarım Bakanlığı’nın yasak koyduğu bu ilaçları, Veliefendi Hipodromu çevresinde sattığının tespit edildiğini de belirtti. Yurtdışında 500 lira olan doping ilaçlarının, hipodrom çevresinde bin liradan pazarlandığı öğrenildi.

 

TJK: Basından duyduk

 

Türkiye Jokey Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, Veliefendi Hipodromu’nda daha önce böyle bir olay yaşanmadığı vurgulandı. Açıklamada bahsi geçen şüphelilerin hipodrom yakınlarında görülmediği bilgisi verilirken, kaçak ilaç operasyonunun basından öğrenildiği kaydedildi.

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