Veliahtını uyardı!

Diego Maradona, Lionel Messi’nin çok açgözlü olduğunu söylerken Arjantin’in eleme maçlarını domine edememesine hayıflandı.



Arjantin’in efsanesi 1-1 biten Peru maçı hakkında hayal kırıklığını gizlemezken, takımın yeniden dünyanın en iyisi olması için bir şeylerin değişmesi gerektiğini belirtti.



Messi bu sezon da Ballon d’or için en büyük adaylardan biri ancak Maradona’ya göre eğer yıldız oyuncu gerçekten en iyi olmak istiyorsa daha çok takım için oynaması gerekmekte. Maradona Messi'nin sadece kendisi için oynadığını belirtirken, “Messi şu anda sadece Messi için oynuyor. Takım arkadaşlarını unutuyor. Eğer biraz daha Agüero ve Riquelme ile uyumlu olsa skor daha değişik olurdu” şeklinde konuştu.



Efanevi yıldız, diğer tafaftan oyunun daha fazla gelişmesini de isteiğni belirterek, “Umarım daha da ilerler ve beni geçer, bu Arjantin için harika olur” dedi.



Maradona aynı zamanda takımın Peru karşısında uzatma dakikalarında yediği golle galibiyeti kaçırmasından da mutsuz., “Takımın baskı yiyerek maçın sonunu getirememesi beni endişelendiriyor” dedi.



