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Veliaht dairesi talanına suç duyurusu

Dolmabahçe Sarayı’nın ‘Veliaht’ Dairesi’nin dehşete düşüren hali için suç duyurusu geliyor

17 Ocak 2012 02:00

 HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

Dolmabahçe Sarayı’nın ‘Veliaht’ Dairesi’nin dehşete düşüren hali için suç duyurusu geliyor.TBMM  BaşkanlıkDivanı’nın CHP’li üyesi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, T24’e,  “ Divanın ilk toplantısında sorumlular hakkında suç duyurusu önerisinde bulunacağım.  Divan olarak suç duyurusu yapılmazsa, kendi adıma yapacağım” dedi.


Veliaht Dairesi foto galerisi için tıklayın


“ Veliaht Dairesi’nde talanı andıran görüntüler”


Mimar Sinan Üniversitesi’ne,  Resim ve Heykel Müzesi gerekçesiyle 1985 yılında tahsis edilen  ‘ Veliaht’ Dairesinin adeta talanı andıran içler acısı durumu geçtiğimiz günlerde ziyaretle ortaya çıktı. 18.  Yüzyıl binası kapalı alanla 12 bin metrekarelik alanda kurulu.  TBMM,  dehşete düşüren  binanın her yanını, iç ve dış cepheden görüntüsüyle  fotoğraf  kareleriyle  belgeledi. 

Görüntüler,  bakımsızlık ve rutubetten dökülen duvar süslemelerin, duvardan geçen açıktaki elektrik kablolarını,  delik deşik yapılmış duvarları,  etrafa serpiştirilen paha biçilmez tabloları gösteriyor.

‘ Perişan haldeki Atatürk büstü'

 Rutubetten dökülmüş bir odada başından ikiye ayrılmış Atatürk büstü de dikkat çekiyor.  Altın varaklı çerçeveler ise,  yine istiflenmiş duruyor.  Merdivenin tam ortasına atılan mermer bir küvet ve lavabo   yan tarafta  musluğu  kırılmış içinde inşaat malzemesiyle doldurulmuş bir  çeşme  dikkat çekiyor.  Odalardaki tarihi oyma parkelerin sökülmesi,  hamam da kurnaların çeşme ve su başlıkların olmaması,  duvar ve tavan fresklerin de sökülmüş olması Veliaht Dairesi’nde bir talan görüntüsünü de fotoğraf karelerine yansıttı.


 ‘Tarihe tahribat var’

CHP’li Özcan,  TBMM’nin belgelediği görüntüleri ve izlenimlerini , “  İnanılmaz bir tahribat var.   Duvar motifleri dökülmüş,  Paha biçilmeyen tablolar ortalarda. Resmen bir harabe” dedi.   Suç duyurusunun sadece ‘ zarar vermekle’  sınırlı tutulamayacağını anlatan Özcan, “ Veliaht Dairesi 1800’li yılların binası.  Burası sadece tarihe tanıklık etmiyor, tarihin kendisi.  Tarihi bina olmakla kalmayıp tarihin ta kendisi. Bu yüzden,  suç duyurusu tarihi ve kültürel mirasa verilen zararla ilgili olacak”.


‘Mahkeme tespit edecek’    
 

 TBMM Başkanlık Divanı, bir süre önce  Mimar Sinan Üniversitesi’ne tahsisi   kaldırdı.  Kararda,  “ Dolmabahçe Sarayı'nın ayrılmaz bir parçası konumundaki en önemli kültür miraslarımızdan birinin üniversite tarafından gerekli bakımlarının yapılmadığından tahribata uğraması nedeniyle üniversiteye yapılan tahsise ilişkin söz konusu kararların yürürlükten kaldırılması gerekmektedir" dendi. TBMM,  Veliaht Dairesi’nde mahkeme tespitinin yolunu açtı.

Veliaht Dairesi, Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde 80 oda 9 salondan oluşan iki katlı iki bina olarak 12 bin metrekare üzerine kuruldu. O dönemde Sultan Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, Mehmet Reşat ve Vahdettin burada veliahtlıklarını geçirdi.



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