-VELİ VE ÖĞRENCİLERE "TOPLU TAŞIMA ARACI" ÖNERİSİ İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle çeşitli önlemler alındığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, 2010–2011 eğitim ve öğretim yılında 3 bin 500 okulda yaklaşık 3 milyon öğrencinin eğitim ve öğretime başlayacağı hatırlatıldı. Ana sınıfı ve birinci sınıfların 13 Eylülde, diğer ilk ve orta dereceli okullar 20 Eylülde açılacağı için okul çevrelerinde yoğun trafik tedbirleri alınacağı ve çok sayıda araç çekicisinin hazır bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, öğrenci servislerinin, okulların açıldığı ilk gün trafiğe boş çıkmamak için bir hafta önceden öğrenci kayıtlarını tamamlayacağı ve öğrencilerin alınacağı yerleri belirleyeceği anlatıldı. Okulların açıldığı hafta yol ve kazı çalışmasının yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, ''İETT, 2 bin 100 olan araç sayısını 2 bin 500'e çıkartacak. Çocuklarını servisle göndermeyen veliler ve öğrencilerin toplu taşım araçlarını tercih etmeleri ulaşım ve trafik rahatlığı açısından büyük önem taşıyor. Sirkeci Harem arası ek arabalı vapur sefer yapacak. Okul servis araçları arabalı vapurlardan öncelikle yararlanacak. Metro-hafif metro ve füniküler sistem PİK saatlerde azami sıktıkta sefer düzenleyecek. Trafik akışını sağlamak için 7 bin polis görev yapacak. Okulların açılacağı gün, büro hizmeti yapan polisler, ilçe emniyet müdürlükleri personeli trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 6 bin personel görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde 1500 zabıta memuru görev yapacak'' denildi.