Veli ve öğrenciler, öğretmene not verecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun süredir gündemde olan 'öğretmenlere performans kriterleri' uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Mesleki Eğitim Kongresi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, şu mesajları verdi:

"Performans kriterini bu yıl uygulayacağız. Veli ve öğrencilerden öğretmeni değerlendirmesini isteyeceğiz.



160 proje okulumuz var. 950 öğretmen başka okullara kaydırıldı. 23-28 yıl aynı okulda görev yapan öğretmenler vardı. Başarılarını diğer okullara aşılamalarını istedik.



Çalışmalarımız devam ediyor, gelecek yıl yeni müfredatla eğitim vermeye başlayacağız.



20 Ekim itibarıyla 28 bin 163 personel FETÖ'den ihraç edildi. Uzaklaştırma tedbiri süren personel sayısı 20 bin 88. 5 bin 78'i göreve iade edildi. 10 bin 877 personel de PKK'yla ilişki iddiaları üzerine açığa alındı. 424'ü göreve döndü."