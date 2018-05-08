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Politika

Veli Saçılık milletvekili aday adayı oldu

"Sokağı önemseyen bir vekil olmayı tercih ederim"

08 Mayıs 2018 23:36

5 Temmuz 2000 tarihinde Burdur Cezaevi'ndeyken mahkûmlara yönelik 'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edilmesinin ardından Ankara Yüksel Caddesi’nde başlattığı eylem ile tanınan sosyolog Veli Saçılık, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Dokuz Sekiz habere konuşan Saçılık, “Tek adam diktatörlüğüne karşı bir taraf belirtmeyi doğru buldum. Neticede insanların evlerinin duvarına ‘Kurdun dişine kan değdi’ yazanlara karşı bir tepki vermek gerekiyordu” dedi.

"Sokağı önemseyen bir vekil olmayı tercih ederim"

Saçılık, “Seçildiğim takdirde geleneksel anlamda deri koltuklarda oturup kürsülerde konuşan değil, grevden greve direnişten direnişe koşan halkın sorunlarıyla iç içe olan bir pratiğin içinde olacağım. Parlamento mücadelesi her şey değil, bir şeydir. Esas kazanımlarımızı sokakta elde ederiz. Ben sokağı önemseyen bir vekil olmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

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