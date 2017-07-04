Veli Saçılık, eşi ile birlikte gözaltına alındı

Sosyolog Veli Saçılık, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması ve işlerine iade edilmesi için yaptıkları eylemde eşi Solmaz Saçılık ile birlikte gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname ile görevine son verilen sosyolog Veli Saçılık, Yüksel Caddesi'ndeki eylemlerinin 238. gününde eşi Solmaz Saçılık ve 5 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. 'Nuriye ve Semih işe geri alınsın' pankartıyla Yüksel Caddesi'ne gelen gruba polis sert müdahale etti.

Saçılık ile birlikte eyleme katılan 6 kişi daha gözaltına alındı. Polis eylemcilerin pankartını parçaladı.

Veli Saçılık, eşi ile birlikte gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından şu mesajla duyurdu:

Ben, eşim dahil beş kişi darp edilerek gözaltına alındık. Kırık omzunda ikinci kırık ihtimali var. Araç içinde yüzümüze gaz sıktılar.