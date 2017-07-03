Veli Saçılık: Ampute olan omzum, polis tarafından kırıldı!

Hayata Dönüş operasyonunda kolunu kaybeden Veli Saçılık, Ankara’da yaptığı eylem sırasında ampute olan omzunun polis tarafından kırıldığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudaki görevinden de ihraç edilen Veli Saçılık, 237 gündür Yüksel Caddesi’nde “İşimi geri istiyorum” eylemi yapıyor.

Burada akşam saatlerinde Veli Saçılık’la birlikte kamudaki görevlerinden ihraç edilenlen ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi gerçekleşti. Saçılık, müdahalede 7 kişinin gözaltına alındığını duyururken ampute olan omzunun polis tarafından kırıldığını duyurdu.

Saçılık’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: