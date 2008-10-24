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Politika

Veli Küçük'ü avukat kızı savunuyor

Ergenekon örgütü davasının kilit isimlerinden tutuklu sanık emekli tuğgeneral Veli Küçük'ü avukat kızı Zeynep Küçük savunuyor.

24 Ekim 2008 03:00

Ergenekon örgütü davasının kilit isimlerinden tutuklu sanık emekli tuğgeneral Veli Küçük'ü avukat kızı Zeynep Küçük savunuyor.

Küçük'ün 3 avukatından biri olan kızı, dün sabah erken saatlerde annesi eşi Necla Küçük ile birlikte Silivri Cezaevi'ne gelip, duruşma salonuna geçti. Mahkeme heyetinin öğle yemeği arası verdiğini açıkladığı sırada babasının el salladığı Zeynep Küçük, sanık sandalyelerinin bulunduğu noktaya gelerek jandarmalar arasındaki Veli Küçük'ü öpüp, sarıldı.
Sanıklardan Bekir Öztürk ise "savcı baskısı" iddiasında bulundu. Duruşmada müdafiler salona alınırken Öztürk, avukatı olmadığını belirterek, "Avukatlar, savcılar tarafından taciz edildiği için avukat bulamadım. Kendimi ben savunacağım" dedi.
Mahkeme Başkanı Şengün ise sevk maddelerinde zorunluluk olduğu karşılığını vererek, gerekirse Baro'dan bir avukat verilmesini sağlayacaklarını söyledi.

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