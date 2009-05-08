Veli Küçük, Zirve Yayınevi şüphelisi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanık Veli Küçük, Mersin'de cezaevinde bulunan birinin adı "Abdullah" olan iki kişinin, Taraf gazetesine gönderdikleri elektronik posta ile, "Malatya'daki Zirve Yayınevi katliamının tertipçisi veya azmettiricisi, Veli Küçük'tür" iddiasında bulunduklarını ileri sürdü.Taraf gazetesinin de bu mesajı, Malatya Cumhuriyet Savcılığına gönderdiğini ifade eden Veli Küçük, "Malatya da, Silivri savcılığına göndermiş.Malatya'daki Zirve Yayınevi katliamı nedeniyle çarşamba günü şüpheli olarak Silivri'de ifade verdim. Zirve Yayınevi'nin şu anda şüphelisiyim" diye konuştu.

'PKK ve DHKP/C oğlumu öldürdü'



Küçük, tutuklanma sebebine ilişkin de şunları kaydetti:

"ABD'nin Büyükelçisi, İsmail Yıldız'a üç kez gitmiş, 'Beni Veli Küçük ile tanıştır' demiş. Ben, Güney Azerbaycan'ı karıştırırsam, ABD İran'a oturacak. Anladığım kadarıyla beni abartıyorlar. Tamam bütün Azeriler beni sever sayar, ama benim o kadar gücüm yok. Ben tanışmayı kabul etmediğim, 'Orta Doğu yerinde kalacak, Türkiye parçalanmayacak' dedim diye suç işledim, buradayım."

İddianamede, PKK ve DHKP/C gibi örgütlerle ilişkisi olduğunun belirtildiğini ifade eden Küçük, bu örgütler tarafından kendisine yönelik birçok suikast girişiminde bulunulduğunu, bunlardan birinde de oğlunu kaybettiğini söyledi.

İllegal değil, legal ticaret bile yapamadığını anlatan Küçük, çevresinin geniş olduğunu, bunun bir suç olmadığını belirtti. (AA)







