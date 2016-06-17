Veli Küçük, Jandarma Teşkilatı töreninin protokolünde...

Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet aldıktan sonra tahliye edilen emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Bilecik’te, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü törenine katıldı.

Veli Küçük, Ergenekon davasında “terör örgütü kurma, yönetme, Türkiye cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, kasten öldürmeye azmettirme, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde atmaya azmettirmek, Mala zarar vermeye ve ruhsatsız patlayıcı bulundurmaya azmettirme suçlarından” yargılanmıştı. Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 239 yıldan 524 yıla kadar hapis istenen Veli Küçük, 5 Ağustos 2013’te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın "Milli orduya kumpas kuruldu" sözünün ardından bütün tutuklular tahliye edildi. Veli Küçük de 11 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi.

Jandarma töreninde, protokolde...

2014'ten bu yana medya Veli Küçük, Bilecik’te Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende protokolde görüntülendi. Küçük’ün yer aldığı protokolde Vali Ahmet Hamdi Nayir, Söğüt İlçe Kaymakamı Berkan Sönmezay, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Bilecik Başsavcısı Bekir Şahiner gibi isimler yer aldı.