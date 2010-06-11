Veli Küçük: İtibarımı iade edin

T24 - Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük, '' Ben 35 yıl bu vatana bilfiil hizmet ettim. Ya benim itibarımı iade edin ya da şemayı açın'' dedi.





Tutuklandıktan sonra avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edilen İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Cengiz, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin kapısında meslektaşları tarafından karşılandıktan sonra birinci ''Ergenekon'' davasının duruşmasını izledi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık avukat Fuat Turgut'un avukatı Zeynep Avcı'nın savunmasını tamamlamasının ardından sanıkların taleplerinin alınmasına geçildi.





Duruşmada konuşan tutuklu sanık İsmail Yıldız, ikinci davanın tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile onun talebi üzerine görüştüğünü, ancak Ersöz'e bir belge vermediğini söyledi.





Yıldız, yine ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının firari sanığı Bedrettin Dalan gibi bir kişinin de darbenin başbakanı olmayı istemeyeceğini dile getirerek, 1983'ten beri tanıdığı Dalan'ın demokrasiyi seven bir kişi olduğunu kaydetti.





Yıldız, AK Parti'nin kapatılmasının istendiği dava sonunda Anayasa Mahkemesinin aldığı karar örneğinin dosyaya getirilmesini istedi.





Tutuklu sanık Oktay Yıldırım da kendisiyle ilgili kuvvetli suç şüphesinin, aradan geçen üç yıla rağmen değişmediğini belirterek, ''Bizim olmayan bir örgüte üye olmadığımızı ispat etmemizi istiyorsunuz'' dedi.





Tutuklu sanık Fikri Karadağ da daha önceki duruşmalarda ''Adaletin kılıcını elinize alın yoksa o kılıç size dönecek'' şeklinde bir beyanı olduğunu hatırlatarak, mahkeme başkanının da bildiği gibi her iki hakimden birinin dinlenildiğini ifade etti.





Karadağ, ''Adaletin kılıcı zalimlerin eline geçerse alçaklığın sınırını tanımaz. Sevgili Başkanın iki yanında oturan hakimler, karşısında oturan savcılar o kılıcın kendilerini kesmeye başlamayacağını zannetmesinler'' diye konuştu.







Tahliye olan Cengiz, duruşma salonunda







Bu arada, duruşma devam ederken, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edilen İP Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Cengiz, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden çıktı.





''Ergenekon'' davasını izleyen ve aralarında Zeynep Küçük, Vural Ergül ve Gönül Kerinçsiz'in de bulunduğu bir grup avukat, duruşma salonundan çıkarak cezaevinin girişinde Cengiz'i cübbeleriyle karşıladı.





Meslektaşlarıyla birlikte kendisi de cübbe giyen Cengiz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son yıllarda ''Ergenekon'' tertibinin yeni bir boyut kazandığını öne sürerek, yeni hedefin doğrudan yargı, yargı mensupları, hakimler ve savcılar olduğunu iddia etti.





Cengiz, halk arasında ''Eceli gelen tertipçi, savunma duvarına toslar'' şeklinde bir deyiş olduğunu ifade ederek, ''Gerçekten son noktadadır iş. Bunlar bunun hesabını zor verecekler'' dedi.







Veli Küçük'ün koğuş arkaşdaşı







Bu sırada duruşmada konuşan tutuklu sanık emekli Tuğgeneral Veli Küçük, koğuş arkadaşı Cengiz'in tahliye olduğunu belirterek, kendisini tebrik etmek istediğini söyledi.





Küçük, ardından konuşmasına devam ederek, ''Ergenekon'' şemasının açılması gerektiğini dile getirdi.





Şemada bulunduğunu söylediği 96 kişinin adının açıklanması için ısrar eden avukat Cengiz'in tutuklandığını ifade eden Küçük, ''Sen misin ısrar eden, gir içeriye. Ancak Türk adaleti şaşmayacak. O gün girdi, bugün çıktı'' diye konuştu.





Şemada ismi kapatılan kişilerin itibarlı olduklarının belirtildiğini dile getiren Küçük, ''Ben 35 yıl bu vatana bilfiil hizmet ettim. Ben itibarsız, onursuz, haysiyetsiz değilim. Şerefimle, onurumla, gururumla itibarlı kişiyim. İsmi kapatılanlar itibarlı, açık olanlar itibarsız mı? Bunu kabul etmiyorum. Ya benim itibarımı iade edin ya da şemayı açın'' dedi.





Duruşma, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.