Veli Küçük: Bizim ailemiz 'Kelaynak' ailesi mi?

T24 - Birinci Ergenekon davasının 160. duruşması sanık ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde söz alan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, hakkında hiçbir delil yokken bin gündür tutuklu bulunduğunu söyledi.



Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, “Osman Yıldırım gelecek gizli tanık olarak dinlenecek. 35 sene vatan hizmet vermiş Veli Küçük’ün sözleri düşünülecek, Osman Yıldırım’ın sözü geçerli olacak. Size bir sanık olarak değil kabul ederseniz bir kardeşiniz olarak tavsiyede bulunacağım. Gizli tanıkların ifadesi sırasında eşlerinizi, çocuklarınızı da duruşmaya getirin. Burada nasıl bir yargılama yapıldığını görsünler. O utançla iyi bir miras bırakayım diye kendinizi Boğaz Köprüsü’nden atarsınız“ dedi.





GÜNAH KEÇİSİ VELİ KÜÇÜK'ÜN ÜZERİNE GİDELİM



1996 yılında Veli Küçük-Susurluk diye konuşulmaya başlandığını söyleyen Küçük, şöyle devam etti: “Veli Küçük’ün Susurluk üzerinden karalanması gerekiyordu. Sözde kitap yazan Hanefi Avcı kitabının 553 sayfasında 'Veli Küçük’ün suçlu mu? masum mu? olduğunu bilmiyorum ama adını ilk kez ortaya Susurluk davasında ben atmıştım' yazmış. Arabada emniyetin hazırladığı ruhsat, kimlik, Emniyet envanterine kayıtlı silahlar varmış. Baktılar ki kabak başlarına patlayacak, emniyet üst seviyesi Hanefi Avcı’yı çağırmış. 'Hemen Türk Ordusu’nun üzerine yıkalım'. En yumuşak karınlı, günah keçisi Veli Küçük üzerinden gidelim.“





BENDEN GİZLİ TANIK FALAN OLMAZ



Veli Küçük, Hrant Dink’in öldürülmesi davasında daha önce tanık olarak dinlenen Amasya Cezaevi’nde yatan Erhan Özen adlı bir kişinin ikinci olarak verdiği ifadeye de değinerek, “Amasya’dan bir gizli tanık daha çıkacak. 'Veli Küçük ile 2006 yılında JİTEM’de birlikte çalıştım' diye ifade vermiş. Ben 2000 yılında emekli oldum. Kısa zamanda yeni bir gizli tanık ifadesi bekliyorum. Benim yaşım geçti. Benden gizli tanık falan olmaz. Osman Yıldırım’ın bugünkü listesi de size geldikten sonra artık söyleyecek bir şeyim yok“ ifadesini kullandı.





BİZİM AİLEMİZ KELAYNAK AİLESİ Mİ?



“Eskiden Tuncay şeması vardı. Şimdi bir de 'Osman şeması' var. Ondan dolayı da yargılanacağız“ diyen Küçük, “Tuncay Güney'in şemasında isimlerini kapattığınız kişiler var. Sadece Doğu Perinçek ve Veli Küçük'ün adları açık. Adları kapalı olanlar onurlu itibarlı. Biz onursuz muyuz? Sizinle ilgili basında bazı şeyler çıktı. İsyan ettiniz. 'Benim ailem, torunlarım var' dediniz. Benimkiler kelaynak yavrusu mu? Bizimkiler kelaynak ailesi mi? Onursuzsam benim neden onursuz olduğumu söyleyin“ dedi.





BU DAVA GULYABANİDİR



Veli Küçük’ün kızı ve avukatı Zeynep Küçük de, Danıştay dosyasının Ergenekon davasından ayrılmasını isteyerek, “Bu dava bu ülkenin insanların üzerine salınmış bir gulyabanidir. Bu davayı bitirin“ diye konuştu.



BELGELERİN EVVELİYATI YOK



Öte yandan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Emekli Tuğamiral Veli Küçük’ün avukatı Zeynep Küçük’ün talebi üzerine dava dosyasında bulunan “Ergenekon“ belgelerini “Belgelerin örgütsel içerik taşıyıp, taşımadığı veya herhangibir örgüte ait olup olmadıklarının, daha önceden tespit edilip, edilmediklerinin“ bildirilmesi için Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ayrı ayrı müzekke yazdı. Jandarma Genel Komutanlığı adına Adli Müşavir Hakim Kıdemli Albay Gazi Koçer imzasıyla gelen yazıda, “Belgelerin evveliyatının bulunmadığı ve daha önce başka bir yerde ele geçirildiğine dair kayda rastlanılmamıştır“ denildi.





BU RAPOR DAVAYI KÖKÜNDEN HALLETMİŞTİR



Davanın tutuklu sanığı İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise talepler bölümündeki konuşmasını Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen yazıya ayırdı. Perinçek, “Bu belgelerin hepsi de Ergenekon belgeleri diye suç isnadına neden olan belgelerdir. Jandarma Genel Komutanlığı 4 Ağustos'ta bir rapor vererek mahkemeye gönderiyor. Bu rapor davayı kökünden halletmiştir“ dedi.





GİZLİ BELGE OLSA KİTABA KOYAR MI?



Jandarma Genel Komutanlığı raporunun mahkemede kendi söylediklerini doğruladığını belirten Perinçek, “Bu 50 belgenin yazı karakteri, başlık, satırbaşı gibi özellikleri, Strateji dergisininkilerle örtüşmektedir. Yine önemli bir tespit, bu belgelerin hepsi www.hurriyetport.com adlı internet sitesinde mevcuttur. Ümit Oğuztan, 2003 Aralık'ta bunları 880 sayfada toplayıp kitap haline getirmiş ve bir yayınevine göndermiş. Hürriyetport da bunları alıp sitesine koymuş. Jandarma Genel Komutanlığı da bunların fotokopisini rapora koymuş. Bütün bu belgelerin tamamını Ümit Oğuztan 2003'te kitap haline getirmiş. Eğer gizli belge olsa kitaba koyar mı?“ diye konuştu.





BELGELER GÜNEY VE OĞUZTAN TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR



“Jandarma Genel Komutanlığı bilirkişisi, 'Oluşum' belgesinin altında Tuncay Güney'in el yazısı var diyor“ diyen Perinçek, “Bilirkişi, Strateji dergisi adına Ümit Oğuztan hazırlamıştır ancak derginin haber koordinatörü Tuncay Güney'dir. Bu belgeler Oğuztan ve Güney tarafından hazırlanmıştır“ dedi. Duruşma sanık avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.







