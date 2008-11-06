Velev ki türban üniforma oldu

TARIM ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Türkiye genelindeki 6 merkezden biri olan Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen belge verme töreninde kız kursiyerler tek tip kıyafet giydi. Kursiyerler kendi diktikleri beyaz ceket ve siyah topuklara kadar uzanan etekleri ile törene katılırken önemli bölümünün türbanlı olduğu görüldü. Düzenlenen programı izleyen kadın ve erkekler salonda ayrı yerlere oturdu.
Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ustalık belgesi töreni ve sergi açılışı yapıldı. Merkez bahçesindeki törene 8 aylık
Bu görüntü kulislerde şu hatırlatmaya neden oldu. Başbakan türban için "Velev ki türban siyasi simge oldu" diyerek bir kapı açmıştı. Siyasi simgeden önce üniforma oldu.
eğitimlerini tamamlayan kız kursiyerler merkezde dikilen beyaz ceket ve topuklara kadar uzanan siyah etekleri ile katıldı. Çoğu türbanlı olan kursiyerler tören boyunca tek sıra halinde merkezin bahçesinde bekledi. Törene Vali Veysel Dalmaz, İl Tarım Müdürü Mehmet Kaya ve çok sayıda kişi katıldı. Katılımcıların oturmaları için oluşturulan platformda töreni izlemek için gelen kadın ve erkekler de ayrı bölümlerde oturdu. Halk oyunları gösteri ile başlayan mezuniyet töreninde türbansız olanlara temsili olarak Vali Veysel Dalmaz belgelerini verdi.
Sivas El Sanatları Merkezi'nin çok sayıda kalifiye eleman yetiştirdiğini belirten Vali Veysel Dalmaz, “Kentimizde çok sayıda işsiz var. Bununla birlikte fabrikalarımız çalışacak eleman bulmakta sıkıntı çekiyor. Bu El Sanatları Eğitim Merkezi'nde yetişen çocuklarımız kursu bitirdiklerinde kalifiye eleman haline geliyor. Böylelikle onlara iş kapıları açılmış oluyor” dedi. Törenin ikinci bölümünde merkezde yıl boyunca yapılan el sanatları ürünleri sergisinin açılışı yapıldı. "KUMAŞLARI BİR FİRMA BEDAVA VERDİ" www.hurriyet.com.tr'ye
açıklama yapan Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Arslan, tek tip elbise ve tek tip türbanların onların da dikkatini çektiğini belirterek şunları söyledi; "Sayın Valimiz de bana sordu. 'Niye böyle oldu?' dedi. Gerçekten ilginç. İstemezdik böyle olsun. Keşke olmasaydı... Ama burada böyle bir gelenek var. Her yıl diploma töreninde böyle tek tip giyiniliyormuş. Burada bir tekstil firması var. Bu kumaşlar o firma tarafından bu kursiyerlere verilmiş. Başka bir niyet aranmamalı."