-VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİ ABARTILI OLMUŞ TBMM (A.A) - 05.07.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, ''Yemin etmeyenlerin milletvekilliklerinin düşürülebileceği'' görüşlerine ilişkin, ''Milletvekilliğine başlamamış kişinin de milletvekilliğinin düşürülmesi şeklindeki bir yorum biraz fazla abartılı olur. Ben öyle bir durumu görmüyorum'' dedi. Bal, gazetecilerin yeni Anayasa ile ilgili sorusu üzerine, MHP'nin, temel hak ve hürriyetlerin evrensel insan hakları seviyesine ulaştırılması noktasında kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti. Ancak anayasa yapılırken ''devletin şekli, milletin bütünlüğü, üniter devlet yapısı, devletin kuruluş felsefesi, parlamenter demokrasi'' gibi temel kavramların, kendilerinin ''kırmızı çizgisi'' olduğunu belirten Bal, ''Bu kırmızı çizgiler de genel olarak Anayasanın ilk üç maddesinde anlamını bulmuştur. Dolayısıyla ilk üç maddenin tartışılmadan kabul edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz'' dedi. Bal, bir gazetecinin, ''CHP ve BDP milletvekillerinin yemin etmemesi nedeniyle ara seçimin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Milletvekillikleri düşürülebilir mi?'' sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''Bu konuda 24. dönem parlamentosu talihsiz bir şekilde görevine başlamak üzeredir. İki siyasi parti Mecliste temsil edilmek için vatandaştan oy almasına rağmen Meclisteki görevini biri yemin etmemek biri de boykot etmek suretiyle eylemli bir hale dönüştürmüştür. Bu yanlış bir iştir. Bir an önce ortak aklın hakim olarak aklıselim noktasında buluşularak bu partilerin tavırlarından vazgeçmesi gerekir. Ancak bu sorunu yaratan bir hukuk krizi var. Hukuk krizi siyaset krizine dönüşmüş durumda. Hukuk krizinin doğumunda da AKP'nin uygulamalarının varlığını hepimiz biliyoruz. Daha önce yargıdan şikayet eden AKP, yargının bir başka partinin 'arka bahçesi' olduğunu ifade eden AKP, şimdi bunun bir yargı kararı olduğundan bahisle meselenin üstünü örtmeye çalışmaktadır. Bu yanlıştır. Bu yargı kararı siyasi bir görüntü vermektedir. AKP'nin savcılık görevini CHP'nin de avukatlık görevini üstlendiği özel yetkili mahkemelerde görülen davalarla ilgili yargı kutuplaşma aracı olarak görülmüştür. Oysa yargının olması gereken yer orası değil, bağımsız ve tarafsızlıktır. Bu sorunun siyasi görüntüsünü ortadan kaldırabilmek için AKP savcılık görevinden, anamuhalefet partisi de avukatlık görevinden vazgeçmedi. Yargı, bağımsız ve tarafsız haliyle kendi işleyişi içerisinde serbest bırakılmalıydı. '' Bal, Anayasa ve İçtüzük'e göre yemin etmeyenlerin milletvekilliğine başlamamış addedildiğini anımsatarak, ''Milletvekilliğine başlamamış kişinin de milletvekilliğinin düşürülmesi şeklindeki bir yorum biraz fazla abartılı olur. Ben öyle bir durumu görmüyorum'' dedi. Bal, krizden çıkmanın bir kaç yolu olduğunu, bunları Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığını, Anayasa'nın 76. maddesindeki değişiklik önerisinin son olarak gündeme gelebileceğini söyledi.