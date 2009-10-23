Vekillerin nar kavgası karakolda bitti

Başkent Ankara'da önceki gece fıkra gibi bir olay yaşandı. İddiaya göre her şey kargo şirketinin ikisi de 'Osman' ismini taşıyan vekilleri karıştırmasıyla meydana geldi.



Kahramanlarının iki vekil ile bir vekil danışmanın karıştığı olay iddiaya göre şöyle gelişti: AKP Yozgat Milletvekili Osman Coşkun'a bir hafta önce bir tanıdığı Şanlıurfa'da heykeli bile olan ve kolestorole iyi geldiği bilinen Urfa narı gönderdi. Osman Coşkun, gelen bir kasa nar için gönderen kişiye teşekkür telefonu açtı. Ancak önceki gün kargo şirketi milletvekili Osman Coşkun'u arayarak kendisine yeniden özel ambalaj içerisinde kargo geldiğini bildirdi. Akşam gazetesinin haberine göre, Osman Coşkun danışmanı Fatih Çankaya'ya talimat vererek kargoyu teslim almasını istedi. Hiçbir şeyden habersiz kargo şirketine gelen Fatih Çankaya vekiline ait olduğu belirtilen kargoyu aldı. Coşkun, gelen kargoyu açtığında yeniden bir kasa narla karşılaştı. Aynı kişinin yeniden nar gönderdiğini düşündü.



VEKİL 'OSMAN'LAR



Bu olaydan birkaç saat sonra aynı kargo firması AKP'nin Diyarbakır Milletvekili Osman Arslan aradı. Arslan seçim bölgesi Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nden kendisine kargo gelmiş olması gerektiğini belirtti. Ancak kargo şirketinin teslimat belgelerinde yapılan incelemede kargoyu Fatih Çankaya adlı kişinin aldığı görülüyordu.



Arslan, bunun üzerine kendisine ait kargoyu götüren kişinin yakalanması için polise başvurdu. Polis, Fatih Çankaya'nın şirkete bıraktığı kayıtlarından evini tespit etti. Vekil danışmanı önceki gece polis tarafından evinden alınarak karakola götürüldü.



Fatih Çankaya'nın AKP milletvekili Osman Coşkun'un danışmanı olduğu ve aynı ismi taşıyan Osman Arslan'a ait kargonun kendisine yanlışlıkla verildiği ortaya çıktı. Olayın ardından iki vekil bu ilginç olaya uzun süre güldü.



AKP Diyarbakır Milletvekili Osman Arslan, 'Doğal olarak bana ait kargoyu kimin teslim ettiğini de merak ettim. Ama bu gelişmeyle karşılaştık. Her şey yanlışlıkla olmuş. Zaten bana gelen narı da vekil arkadaşım Osman Coşkun'a ikram ettim' dedi.