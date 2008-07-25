Vekillerin en uyanığı

AKP’nin kapatma davasıyla ilgili gelişmelerin erken seçimi gündeme getirmesi halinde iki yıllık süreyi doldurmadıkları için milletvekili emekliliği hakkından yararlanamayacak olanlara imkan sağlamak için düğmeye basıldı.AKP İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, "Yok böyle bir çalışma, nereden çıkartıyorsunuz" dedikten bir gün sonra hazırladığı teklifini önceki akşam TBMM Başkanlığı’na verdi. Teklif, 2 yıllık süre zorunluluğunu kaldırmasının yanı sıra emekliliğe kadar da 1500 YTL’lik "temsil tazminatı" ödenmesini amaçlıyor.Milletvekillerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerine ilişkin hükümleri düzenleyen 3671 sayılı kanuna göre, ilk defa milletvekili seçilen birinin "milletvekili emeklisi" olabilmesi için en az iki yıl bu görevi yürütmesi gerekiyor. Teklif ile iki yıllık zorunlu süre kaldırılıyor, böylece bir gün bile milletvekilliği yapmış olmak emeklilik için yeterli hale getiriliyor. Bu sayede, erken seçim olursa, "milletvekilliği emekliliği" hakkından yararlanamayacak 150 milletvekiline imkan sağlanıyor. Bu kişiler hangi yıl emekliliğe hak kazanırlarsa o zaman "milletvekili emeklisi" olacaklar ve tanınan tüm özlük hakları ile maaştan yararlanacaklar.Teklifle milletvekilli seçilemeyen ve derhal emekli olamayanlara bu süreyi rahat geçirmeleri için de parasal olanak tanınıyor. Teklife göre, bu kişiler emeklilik süresi doluna kadar 1500 YTL tutarında "temsil tazminatı" alabilecekler. Emekli maaşı bağlandığında bu tazminat kesilecek.CHP ve MHP gruplarının açıktan destek vermediği, ancak milletvekillerinin sıcak baktığı bu düzenleminin gündeme alınması için de gizli bir çaba sürdürülüyor. Parti grupları müdahil olmazken, AKP’li Yiğit, teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na derhal sevkedilmesi için geceboyunca çaba sarfetti. Teklif komisyona sevk edildikten sonra şimdi de komisyon tarafından gündeme alınması ve TBMM tatile girmeden yasalaşması için kulis çalışmaları başladı. Bu düzenleme TBMM’ye bir kaç kez gelmiş, ancak kamuoyu baskısı nedeniyle sonuç alınamamıştı. Nitekim teklifi AKP grubu yerine doğrudan TBMM Başkanlığı’na veren Yiğit, bireysel girişimde bulunduğunu belirtirken, AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün de grubun desteğinin olmadığını söyledi.