Vekilleri şaşırtan mesajlar

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milletvekillerinin cep telefonlarına da ilginç mesajlar gelmeye başladı.



Satış yapmak için renkli sloganlar bulan kurban satıcıları, "Deve dana düve davar... Ne ararsan var" şeklinde mesaj gönderdiler. Milletvekilleri "deve" diye başlayan mesajları önce şaka sandı. AKP milletvekilleri, mesajları birbirine gösterirken, "Bu devirde kim deve keser, ekonomik krizden haberleri yok herhalde" diye espri yaptılar.



Milletvekillerini heyecanlandıran bir başka mesaj ise parti yönetiminden geldi. AKP yönetiminin Genel Kurul’da karar yeter sayısı bulmak için milletvekillerine attığı mesajlar da esprilere konu oldu.

Sık sık mesaj atmak zorunda kalan grup yönetimi son mesajlarında, "Derhal genel kurul salonuna gelin, oylama var" yerine "Gen.kur’dan bekleniyorsunuz" mesajı yolladı. Mesajları açan milletvekilleri, "Bizi Genelkurmaydan çağırıyorlar, hayırdır inşallah" diye espri yaptılar.

