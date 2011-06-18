-VEKİLLER KAYITLARINI YAPTIRIYOR TBMM (A.A) - 18.06.2011 - Meclisin hafta sonu mesaisinde de milletvekilleri kayıtları devam ediyor. AK Parti'nin Amasya Milletvekilleri Naci Bostancı ve Avni Erdemir, kayıt yaptırmak için bugün Meclise gelen ilk milletvekilleri oldu. İki milletvekili önce mazbatalarını teslim etti, ardından Genel Kuruldaki oylama ve yoklama işlemleri için parmak izi tanımlaması yaptırdı. Geçen dönemde de milletvekili olan Erdemir, yeniden milletvekili rozeti alırken, yeni seçilen Bostancı rozetlerden iki tane aldı. Bostancı'nın rozetini Erdemir taktı. Bostancı, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İletişim uzmanı olarak, partilerin seçim dönemindeki iletişiminin değerlendirmesi istenmesi üzerine Bostancı, seçim döneminde zaman zaman bazı gerginlikler yaşandığını anımsattı. Siyasi partilerin, meydanlara çıktığını, meydanların havasının biraz daha farklı olduğunu dile getiren Bostancı, üç ay içinde yaşananları dramatik görmediğini söyledi. Bostancı, bazen rahatsız edici ifadelerin kullanıldığını ancak bunları seçim atmosferi içinde değerlendirmek gerektiğini belirterek, ''Önemli olan seçimden sonra siyasetin, çatışma kadar uzlaşmaya da açık yönüne ilişkin bir mantıkla davranmak. Bu ülkede ayrı partiler var ama aynı ülkenin ayrı partileri olduğunu unutmamak, toplumun çatısına ilişkin ortak değerleri hatırlamak, siyasetin çatışma kadar uzlaşmaya açık yönünü her zaman güncellemek gerekir'' dedi. Seçim sonrası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''helalleşme'' açıklamasını, bazı siyasilere ve gazetecilere açtığı tazminat davalarını geri çekmesini anımsatan Bostancı, muhalefet partilerinin ilk tepkilerinde, polemikçi üslubun kısmen devam ettiğini öne sürdü. Bostancı, bu üslup yerine, ülke gündemindeki önemli sorunlara ilişkin olumlu, yapıcı bir pozisyon almanın, muhalefet partilerine kazandıracağını dile getirdi. Bostancı, kişilere umut verebilmenin, yapıcı bir pozisyon almakla mümkün olduğunu belirtti. -''ESKİ CHP'NİN TARZI ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDİLİRSE''- Bostancı, Anayasa değişikliğine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Temel sorunlardan birinin anayasa olduğunu dile getiren Bostancı, nasıl bir anayasa yapılacağı konusunda temel referanslarda anlaşmak gerektiğini söyledi. Bostancı, ''Taslak getirildiğinde reddedilmişti, 'müzakere edelim' denildiğinde de kimileri 'çantanız boş' demişti. Nasreddin Hoca'nın siyasete ilişkin o malum fıkrasının hatırlattığı şekilde, her pozisyona eleştirel şekilde bakmak, taraflara kazandırmaz. Muhakkak bunu en geniş müzakereyle yapmak durumumdayız'' diye konuştu. ''Anayasa herkesin anayasası olacak'' diyen Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Temel ilkeler üzerine anlaşılabilirse bu sorunun halledilebileceği kanaatindeyim. Türkiye'nin yeni şartlarını okuyan, Türkiye'nin geleceğine ilişkin umutları olan, iktidarı ve muhalefetiyle iyi bir anayasa yapabileceğimizi düşünüyorum, ümitvarım. Anayasanın yapılmasını bekliyorum, muhalefet partilerinin de olumlu katkı sağlayacağını ümit etmek istiyorum. CHP, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte değişimden, yeni CHP'den bahsetti, daha olumlu bir muhalefet yapılacağı işareti verdi, buna dair halen birtakım mesajlar geliyor. Bence bu tür sözleri sadece iyiniyet dolu dilekler olmaktan çıkartıp, hakikatten siyasetin pratiğine yönelik sonuç doğurucu, eylem haline dönüştürecek referans, anayasa meselesine nasıl tavır takınacağıdır. CHP, orada olumlu ve katkı sağlayacağı tutum takınırsa bunun Türkiye'deki iktidar, muhalefet ilişkilerine de çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Olumlu katkı sağlayacakmış gibi yapıp, polemikçi bir üslup içinde, geleneksel, eski CHP'nin tarzı çerçevesinde devam edilirse CHP'nin değişme niyetini, herhalde ilgili olduğu çevreler, hedef kitlesi bakımından değerlendirilir.'' Öğretim üyeliği, dekanlık da yapan Bostancı, ''Hocalık mı, milletvekilliği mi daha zor olur'' sorusu üzerine, ''Ben kendimi hep hoca gördüm. Gazi Üniversitesi'nde 26 yıl hocalık yaptım. Geçen Ankara'ya geldiğimde, otomatik olarak fakülteye gidiyorum. Gazi'nin, 'Gazili olmak ayrıcalık' sloganının gerçeğinin, 'Gazili olmak alışkanlıktır' olduğunu anladım'' dedi.