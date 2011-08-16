-Vekiller kamu ve yerel yönetimde deneyimli TBMM (A.A) - 16.08.2011 - TBMM'nin 24. Dönemi'nde, kamu ve yerel yönetimlerin değişik kademelerinde deneyim kazanmış çok sayıda milletvekili bulunuyor. TBMM Milletvekili albümü ile milletvekillerinin adaylık sürecinde bildirdikleri öz geçmişlerine göre, bu dönem görev alan birçok milletvekili kamuda ve yerel yönetimlerde edindikleri deneyimleri 24. Dönem parlamentosuna aktaracak. Bu çerçevede, Meclis'te, daha önce il ve ilçe belediye başkanlığı yapmış milletvekilleri var. Bunlardan bazıları TBMM'nin daha önceki dönemlerinde de görev aldı. Bunlardan, belediye başkanlığı deneyimine sahip milletvekillerinin başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Cemil Çiçek geliyor. Erdoğan, 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Cemil Çiçek ise siyasi kariyerinin ilk dönemlerinde Yozgat Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de 1994 yılında kurulan Kocaeli'nin Derince ilçesinin Belediye Başkanlığını yaptı. TBMM İhtisas Komisyonu Başkanlarından da milletvekili olmadan önce belediye başkanlığı yapanlar var. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı İdris Güllüce, üç dönem Tuzla Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya ise 1994-2008 yıllarında Pendik Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. AK Parti'li Nihat Zeybekci Denizli Belediye Başkanlığı, AK Parti'li Menderes Türel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP'li Volkan Canalioğlu da Trabzon Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra bu illerden milletvekili seçildi. AK Parti'li Hüseyin Cemal Akın Malatya Belediye Başkanlığını yaptı; CHP'li Muhammet Rıza Yalçınkaya ise 1999 yılında Bartın Belediye Başkanlığına seçildi ve iki dönem bu görevi üstlendi. AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık Bağcılar Belediye Başkanlığı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu Körfez Belediye Başkanlığını yaptı; AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Saral da üç dönem Of Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş Çan ilçesinde, AK Parti Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan Bandırma ilçesinde, CHP Aydın Milletvekili Osman Aydın Çine ilçesinde, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu Akşehir ilçesinde, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar Devrek ilçesinde, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu Dörtyol ilçesinde, AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi ise Erciş ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüttü. -Kamu deneyimli bakanlar- 24. Dönem TBMM'de, belediye başkanlarının yanı sıra kamu yönetimi deneyimine sahip milletvekilleri de yer alıyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Kırıkkale Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer Başbakanlık Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu DSİ Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin kaymakamlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise TOKİ Başkanlığı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da siyasi kariyeri öncesinde BAĞ-KUR ve SSK Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Meclis'in deneyimli siyasetçilerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu da milletvekili ve bakan olmadan önce, Malatya Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile Gaziantep Valiliği görevini üstlendi. -CHP ve MHP'liler- CHP ile MHP'nin grup ve parti yöneticileri arasında da çok sayıda bürokrat bulunuyor. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi Milli Emlak ve Gelirler Genel Müdürü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Hazine Müsteşarı, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural BOTAŞ Genel Müdürü, MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal Adalet Bakanlığı'nda Hukuk İşleri ile Personel Genel Müdürlükleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay ise TRT Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanı, CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan da YARSAV Başkanı olarak görev yaptı. -Komisyon başkanları- TBMM ihtisas komisyonlarının başkanlarından kamu yönetimi kökenli olanlar da şöyle: -KİT Komisyonu Başkanı Fahrettin Poyraz, Sayıştay Başkanlığı Başdenetçisi. -AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Sayım Tekelioğlu, Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı. -Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, Başbakan Başdanışmanı. -Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, DPT Müsteşar Yardımcısı. -Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, Emniyet Genel Müdürü. -İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler, bazı illerde valilik ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı. -Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AB Genel Sekreteri. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile YÖK Başkanlığı yaptı. -Başbakanın yakın ekibi de Meclis'te- Bunların yanı sıra Başbakan Erdoğan'ın yakın ekibinde görev alanlar da 24. Dönemde Parlamento'ya girdi. Başbakanlık Başmüşavirleri Yalçın Akdoğan ile Emrullah İşler Ankara'dan, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Çağatay Kılıç ise Samsun'dan AK Parti milletvekili seçildiler. TBMM Danışmanı Ahmet Berat Çonkar da AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. -Vali ve müsteşarlık yapan vekiller- Parlamentoda, geçmiş yıllarda kaymakamlık ve valilik yapmış çok sayıda milletvekili de bulunuyor. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut Şanlıurfa ve Konya Valiliği, CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner Bayburt, Giresun, Çankırı, Isparta ve Kırklareli Valiliği, AK Parti Antalya Milletvekili Vecdi Gönül Kocaeli, İzmir ve Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığı, AK Parti Adana Milletvekili Necati Çetinkaya Ordu, Konya, Diyarbakır, Bursa ve Manisa Valiliği, CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ Kırklareli ve Bolu Valiliği görevini üstlendi. TBMM'de, bakanlık müsteşarı ve müsteşar yardımcısı olan milletvekilleri de dikkat çekiyor. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Sakarya Milletvekili Münir Kutluata Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. MHP İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu Turizm Bakanlığında, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın Sağlık Bakanlığı'nda, AK Parti Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığında müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. Daha önce, Paris Büyükelçisi olan Osman Korutürk CHP İstanbul Milletvekili, İsviçre ve Singapur Büyükelçisi; AİHM Hakimi olan Rıza Türmen de CHP İzmir Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. -Başhekim ve başsavcı milletvekilleri- Meclis'te 24. Dönemde, çok sayıda başhekim milletvekili de bulunuyor. CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş Uşak Devlet Hastanesi Baştabibliği, CHP Antalya Milletvekili Arif Bulut Antalya Devlet Hastanesi Başhekimliği, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği, AK Parti Kilis Milletvekili Fuat Karakuş Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Parlamento'da, daha önce başsavcılık yapmış milletvekillerini oluşturuyor. Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğünü yapan Metin Lütfi Baydar CHP Aydın Milletvekili, Beykent Üniversitesi Rektörlerinden Yusuf Ziya İrbeç MHP Antalya Milletvekili, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlerinden Süheyl Batum da CHP Eskişehir Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. -Kulüp başkanı ve müftü de var- Üniversitelerde görev yapan bazı kişiler de 24. Dönem milletvekilleri arasında yerlerini aldı. Eski Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Nurettin Demir CHP Muğla Milletvekili, eski Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı İlhan Yerlikaya AK Parti Konya Milletvekili, eski Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Naci Bostancı da AK Parti Amasya Milletvekili oldu. Milletvekilleri arasında, il milli eğitim müdürlüğü, orman genel müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapanlar da bulunuyor. Geçmiş yıllarda Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yapan Faruk Nafız Özak Trabzon Milletvekili, Üsküdar Müftüsü İhsan Özkes de CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer alıyor. Eski Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlarından Osman Aşkın Bak AK Parti İstanbul milletvekili, eski Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanlarından Harun Karaca da AK Parti İstanbul milletvekili olarak Parlamentoya girdi.