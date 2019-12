Vekiller istifa, Baykal sabır dedi

57 CHP milletvekili, Sevigen için ne düşünüyor?

CHP Grup Başkanvekili Ali Topuz, Mehmet Sevigen hakkındaki rant iddialarıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. ''Partimde buna benzer bir durum hiç görmedim, çok utanıyorum'' diyen Topuz, Sevigen'in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz de Topuz'u destekledi. Ama NTV'de konuya ilişkin soruları yanıtlayan CHP lidere Deniz Baykal, Sevigen'e 'şimdilik' kaydıyla sahip çıktı. "Kanıtlar ortaya çıksın, kanıtlansın, ne yapacağımızı herkes görür, ama linç yapılmamalı" dedi. Baykal, siyasilerin ticari ilişkilere girmesini uygun görmediğini de sözlerine ekledi.İşte Topuz'un açıklamasından satırbaşları:"Her seçimde adayların belirlenmesinde Sevigen ile bu tür iddiaların ortaya çıktığı ortadadır. Her dönemde dönemde iddialar bazı bahanelerle parti yönetimi tarafından görmezden gelindi.Bütün basının gündeminde ama parti yönetiminin gündemine bir türlü girmedi. Partimde buna benzer bir durumu daha önce hiç görmedim. Çok üzülüyorum, çok utanıyorum. Kimsenin CHP'yi böyle utandırmaya hakkı yoktur. Parti açıklamasında elimizden gelen bir şey yok demek istenmiş, Sevigen ise etik kavramını küçümsemiştir.Sevigen’in yaptıkları, bir CHP’li için onurlu bir davranış değildir. Bu tür bir davranış için parti basın toplantı salonunu kullanması ve Altı Ok’un altında yapması CHP’ye olan güveni sarsacaktır. Ve seçimlere katılım oranını olumsuz etkileyecektir.CHP’nin almaya yaklaştığı İstanbul, Ankara’da başarısızlığı getirebilecektir. Yolsuzluklara karşı tavrı ile tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nu da zor durumda bırakmaktadır.Sevigen istifa ettirilmelidir ve hatta bu da yetmez partiden uzaklaştırılmalıdır… Sevigen’in bu olaydan çıkar sağladığını düşünüyorum. Eğer CHP’de buna birinin karşı çıkması gerekiyorsa en önce bana görev düşer. Çünkü en eski benim.Benim ismet İnönü’yü de bazı konularda eleştirdim. Ecevit ile de karşı karşıya geldim. Şimdi de yanlış gördüğüm bir durumda Baykal’ı eleştiriyorum. Dün gece konuşmamı yazarken çok şey karaladım ama seçim zamanı bunları dile getirmek yanlış olur diye geri çektim. Seçimlerden sonra söylenebilir."CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ise yaptığı açıklamada Sevigen'in istifa etmesi gerektiğini belirterek, istifada bugüne kadar geç kalındığını söyledi.Ağyüz, Mecliste gazetecilerin Mehmet Sevigen hakkındaki iddialara ilişkin soruları cevaplandırdı.Seçim ortamında her siyasetçinin partisinin menfaatlerini korumak zorunda olduğunu vurgulayan Ağyüz, ''Bu seçim ortamında siyasetçi, yanlış yapmamak zorundadır. Etik olmayan davranış içinde bulunan milletvekilleri de bu sorumluluğu taşıyarak gereğini kendileri yapmalıdır. İstifayı, bugüne kadar geç kalmış olarak görüyorum'' diye konuştu.Diğer milletvekillerinin de konuya çok tepkili olduğunu ifade eden Ağyüz, ''Seçim öncesi partimize zarar vermemek için daha fazla konuşmak istemiyoruz. Geç kalmış bir istifa. Bugün veya yarın gerçekleştirmek durumunda kalmalıdır'' dedi.Ağyüz, istifa olmaması halinde nasıl bir tavır takınacağına ilişkin soruya da ''29 Mart bizim için çok önemli. O nedenle partimize yara açacak hiçbir davranışta bulunmak istemiyoruz. Onun için 29 Marta kadar ağzımızı bantladık. Ama bu konu çok ciddi ve ağırlıklı olduğu için, 'muhatabın gereğini yapacağına inandığımı' söylemekle yetiniyorum. Diğer konular partime zarar verir. Ama bu zararı göğüslemek durumunda kalamam'' karşılığını verdi.CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in, partideki görevlerinden istifa etmesi gerektiğini belirterek, bir ''etik ihlali'' olduğunu söyledi.Kart, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sevigen'e yönelik iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kesinlikle etik ihlalinin söz konusu olduğunu ifade eden Kart, ''Ama CHP bünyesindeki arkadaşlarımız, bu etik ihlali görmezden gelmediler. Çıktılar, yüreklice o düşüncelerini ifade ettiler. Bizim, AKP'den ayrılan farkımız budur'' dedi.Bu etik ihlali nedeniyle sürecin işleyeceğini, bundan kimsenin kuşkusunun olmaması gerektiğini belirten Kart, Sevigen'in, partideki görevlerinden istifasını istedi.Doğan Grubuna kesilen vergi cezasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken Kart, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin dün konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısını ibretle izlediğini bildirdi. Kart, Hükümetin devlet ile nasıl özdeşleştiğini gösteren bir suç üstü hali olduğunu öne sürerek, denetim elemanlarının çalışmasının, Hükümetin çalışması şeklinde ifade edildiğini savundu.CHP lideri Deniz Baykal, 'şimdilik' kaydıyla Mehmet Sevigen'e sahip çıktı. "İddialar doğrulanmadı. Doğrulansın, ne yapacağımızı görürsünüz" dedi. NTV'de yolsuzluk iddiaları üzerine Mehmet Sevigen ile görüştüğünü söyleyen Baykal, "Sevigen'e çık kendini savun. Dayan, bugünler de geçecek' dedim" diye konuştu. Baykal'ın satırbaşlarıyla şunları söyledi:- Şaban Dişli olayıyla hiçbir benzerlik yok- İmar değişikliği için hiçbir siyasi baskısı yok. Hatta hiçbir somut kanıt yok- Kredi için bir siyasi girişim de yok.- İmar değişikliği yapılmış bir arazi ile bir girişim var ama ticari ilişki yok.- Arsanın satışına sen de 200 bin dolar yatır, iş bittikten sonra sana da pay verelim deniliyor. Ama Sevigen bu parayı bulamadığı için yapılan protokol işlevsiz kalıyor.- Ortada kanunlara göre bir suç yok.- Ama benim anlayışıma da uygun değil. Partililerin ticari ilişkilere girmesini doğru bulmuyorum. Ama bunun önemli bir yolsuzluk olarak yansıtmak doğru değildir.- Ben bu tür şeylerde hassasiyet gösterilmesini beklerim. Ama ortada bir haksız kazanç yok. Çünkü para yatırılmadı. Ama herkes soruyor: Orada dairesi var mı? Bakıldı ama yok. Böyle linç olmaz, bir adamı öldürecekseniz sebebini de söyleyin.- Bu kişiyle ilgili bir süredir bir gazete yayınlar yapılıyor. Güya bir ses kaydı varmış, orada Sevigen'in adaydan 600 bin dolar istediği öne sürülüyordu. Ama aradan günler geçti, nerede kayıt, çıkmadı. Çıkıp bir özür bile dilemediler.Diğer bir iddia ise biri çıkıp bir beste yapmış partiye getirmiş Sevigen bu kişiye demiş ki 'Sen fatura kes, bunun karşılığını be alırım' Oysa olaya şahit olan söz yazarı çıkıp dedi ki 'iyi ki ölmemişim, ben şahidim, böyle bir şey olmadı'- Bu üç iddianın da hiçbiri ispatlanamadı.- Parti içindeki tartışmalara bu tür olayların alet edilmesi doğru değildir. Kişisel ölçü ve parti yararı ile karar verilmeli.- Şu anda bir linç var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Ayrıca etik ile yolsuzluk arasında ayrımı iyi yapmalıyız Kitlesel kampanyalara kendimizi teslim etmemeliyiz.- Sevigen ile olay ortaya çıktığı zaman 'açıklamanı yap' dedim. Dayan, bunlar geçecek dedim. Bunun dışında konuşmadım.- Ben bu tabloyu izliyorum. Bant kaydı ortaya çıkarsa gereğini yaparız.