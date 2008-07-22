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Politika

Vekiller 'dut yemiş bülbül'

ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, Meclis'e darbelerin araştırılması için sundunu araştırma önergesi sürecinde, milletvekillerinin 'dut yemiş bülbül'e döndüğ

22 Temmuz 2008 03:00

ÖDP Genel Başkanı Uras, “‘Darbecilerin yargılanması için Meclis hareket etsin, gayri meşru ilişkileri ortaya çıkarılsın’ dediğimizde herkes dut yemiş bülbüle döndü” dedi 
Uras, Meclis’e darbelerin araştırılması için sunduğu araştırma önergesi sürecinde, tüm parlamenterlerin “dut yemiş bülbüle” döndüğünü belirtti. Uras, “Bizim yapmamız gereken, demokrasiden yana inisiyatif kullanmaktır” dedi.
Önceki akşam HaberTürk’te yayımlanan Basın Kulübü programında Uras ile TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, Ergenekon operasyonu sürecinde ‘sol’un bakış açısını değerlendirdi. Uras şöyle konuştu:
“‘Sadece ve sadece gerçeğe ulaşmak istiyoruz’ denildiğinde ortaya kimse çıkmadı. Buyrun, ‘Kenan Evren dahil olmak üzere darbecilerin yargılanması için Meclis hareket etsin’ dedik. ‘Türkiye’de demokrasinin kurumsallaşması açısından gayri meşru ilişkleri ortaya çıkarılsın’ dediğimizde herkes dut yemiş bülbüle döndü. Bundan bırakın, Evren ve arkadaşları rahatsız olsun.

TKP’den eleştiri
‘Bu komisyondan bir şey çıkmaz’ bakış açısı ‘Benden bir şey çıkmaz’ demektir. Meclis darbe girişimlerine karşı duyarlı olmazsa, biz nasıl önlem alacağız? Bizim yapmamız gereken demokrasiden yana inisiyatif almak. Kendine demokrat, kendine Müslüman AKP’den demokrasi beklemeyi anlamıyorum. AKP, bugün Derviş politikalarını izliyor. Darbelerin arkasında kimin olduğu bellidir. 12 Eylül öncesinde de kapitalizm, sonra da kapitalizm. Susurluk sonrası sokağa çıkan bizdik. Bugün bir araştırma önergesi veren de biziz.”
Güler de şunları söyledi:
“AKP’yle aynı noktada mı yürüyeceğiz, karşısında mı duracağız? ‘BOP’un eşbaşkanıyım’ diye geziyor. Siyasi süreç, varacağı sonuçla ölçülmez. Çıkaracağı etkilerle ölçülür. AKP’nin ele geçirildiği kontrgerillanın yeniden yapılandırılması var. Sol AB’ye, BOP’a yaranamaz. Darbe ABD’den bağımsız olarak hiçbir zaman yapılamadı. Türkiye’de milliyetçilik doğuşundan beri Amerikancıdır. Milliyetçilik Türkiye’yi emperyalizme açmıştır.”

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