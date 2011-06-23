-VEKİLLER 28 HAZİRAN'DA YEMİN EDECEK TBMM (A.A) - 23.06.2011 - Mecliste, 24. Dönem'in yemin töreni 28 Haziran Salı günü yapılacak. YSK'nın 12 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçim sonuçlarını açıklamasıyla Meclis'teki süreç de işlemeye başladı. TBMM İçtüzüğü, Meclis Genel Kurulunun, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00'de çağrısız toplanmasını öngörüyor. Bu durumda, yemin töreni 28 Haziran Salı günü yapılacak. Bu birleşimde, milletvekilleri andiçicek. Birleşime en yaşlı üye başkanlık edecek. Seçim sonuçlarına göre geçici başkanlık görevini, en yaşlı üye olan CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi üstlenecek. Ayrıca, en genç 6 milletvekili de dönüşümlü olarak geçici katip üyelik yapacak. Genel Kurul, bu birleşimde milletvekillerinin andiçmesinin bitimine kadar çalışacak. Anayasaya göre, milletvekillerinin andı şöyle: ''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.'' Bu toplantıda andiçme işlemini yapamayan milletvekillerinin katıldıkları ilk birleşimin başında andiçmeleri gerekiyor. -MECLİS BAŞKANINI SEÇECEK- Yemin törenin ardından TBMM'nin 25. Başkanı'nın seçimi için takvim de işlemeye başlayacak. Buna göre, yemin töreninden sonra, Meclis, Başkan seçimi için çalışmalara 5 gün ara verilecek. Bu 5 günlük arada Meclis Başkanı adayları belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapılacak. Başkanlık için başvuru süresinin 3 Temmuz Pazar günü saat 24.00'te sona ermesi, seçimin ise 4 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Gizli yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tam sayısının üçte iki, üçüncü oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı oluşacak. Bunun için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek, başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak. İçtüzükte öngörüldüğü gibi Meclis'in 1 Temmuzdan sonra da çalışmalarına devam etmesi için Danışma Kurulunda karar alınması gerekiyor. -YENİ HÜKÜMETE GÜVENOYU- Bu süreçte yeni Hükümetin kurulmasına ilişkin takvim de işleyecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa gereği bir milletvekilini (teamüllere göre seçimde çoğunluğu sağlayan partinin liderini) Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti'ni kurmakla görevlendirecek. Cumhurbaşkanlığının; Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiğine ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevine devamına, Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için görevlendirmesine ve yeni Bakanlar Kurulunun atandığına ilişkin tezkereleri Genel Kurulda okunacak. Yeni Bakanlar Kurulunun programı, hükümetin kuruluş tarihinden itibaren en geç 1 hafta sonra TBMM'de okunacak. Bunun üzerinden iki tam gün geçtikten sonra program üzerinde görüşme açılacak; görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak. Öte yandan, 24. Dönem TBMM'de görev alacak milletvekilleri, partilerinin grup başkanvekillerini seçecekler. Ayrıca, TBMM komisyonlarında görev alacak üyelerin de belirlenmesi bekleniyor. Hükümetin kurulmasından sonraki süreçte, aksi yönde bir karar alınmaması halinde Meclisin 1 Ekim'e kadar tatile girecek.