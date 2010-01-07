Vekile, 'sahte evliliğe teşvikten' suç duyurusu

T24- Almanya’da Hamburg Savcılığı, Hamburg Eyalet Meclisi üyesi Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Bülent Çiftlik hakkında sahte evliliği teşvik ettiği gerekçesiyle dava açtı.

AA'nın haberinde yer alan bilgiye göre Çiftlik, 2007 sonu ve 2008 başında, eski kız arkadaşı Nicole D. (32) ile bir büfe işleten Kenan T’nin (38) sahte evlilik yapmasına aracı olmak ve bu evlilikten en az 3 bin avro para almakla suçlanıyor. Çiftlik ise Bild gazetesine “Suçlamalar saçma. Doğru değil” dedi. Hamburg Savcılığı, Nicole D’nin, Kenan T’den aldığı 3 bin avroyu Çiftlik’in banka hesabına yatırdığını bildirdi. Hamburg Savcılığının araştırmalarına göre, Kenan T. de, bir Alman ile sahte evlilik yapması karşılığında 6 bin avro ödemiş.

Hamburg Savcılığı basın merkezinden yapılan açıklamada, yaklaşık 7 ay süren soruşturmanın tamamlandığı ve Çiftlik hakkında dava açıldığı bildirildi.

Çiftlik'in evinde Mayıs 2009'da savcılık ve emniyet görevlileri tarafından arama yapılmış, bilgisayarlarına el konulmuş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hakkındaki suçlamayı daha önce reddeden Çiftlik, buna rağmen SPD'nin Hamburg eyaleti parti teşkilatı basın sözcülüğü görevinden ayrılmıştı.

Milletvekili Çiftlik, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Çiftlik, Hamburg'da 2006 yılında yapılan SPD parti teşkilatı başkanlığı seçiminde 930 delegenin oylarının kaybolmasıyla ilgili olarak savcılığa, Hamburg Emniyet Müdürlüğüne ve parti komisyonuna çelişkili ifadeler vermekle suçlanıyor.

