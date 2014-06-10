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Politika

Vekile pornografik içerik yasağı kaldırılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerine uygulanan 'internet filtreleme' sistemine getirilen kısıtlama kaldırılıyor

10 Haziran 2014 01:09

TBMM'de milletvekilleri bundan sonra internette istediği siteye girebilecek.

Hürriyet.com.tr'den Zeynep Gürcanlı'nın "Milletvekilleri artık istedikleri her siteye girebilecek" haberi şöyle:

Meclis'in milletvekillerinin yönelik internet kısıtlaması, CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in geçtiğimiz hafta Türkiye'deki bir Protestan kilisesinin sitesine girmek istemesi, ancak Meclis internet sisteminin "site pornografik içerikli" uyarısı vermesiyle kamuoyuna yansımıştı. 

Erdemir daha önce Alevi LGBT ve diğer dezavantajlı grupların internet sitelerinin de benzer kısıtlamalara maruz kaldığını belirlemişti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e bu konuda soru önergesi veren Erdemir, bugün Çiçek'le görüştü. 

Görüşmede, TBMM'nin bilgi işlem siteminden sorumlu yetkililer de hazır bulundu.

 

Vekile kısıtlama kalkıyor

 

Erdemir, görüşmeden sonra Hürriyet'e yaptığı açıklamada "yaklaşık 10 gündür süren mücadelem sonuç verdi. Sayın Meclis Başkanımız da yasama görevi yapan milletvekillerine internet kısıtlamalarının kaldırılmasına sıcak bakıyor. Bir formül üzerinde uzlaştık" dedi.

Erdemir, formülü de şöyle açıkladı; "Milletvekillerinin kullandığı bilgisayarlarında bir koruma duvarı olmaya devam edebilecek. Ancak milletvekili, bu koruma duvarının dışında kalan, yani kısıtlanan bir siteye girmek istediğinde de, kendi ismi ve şifresiyle giriş yapabilecek" dedi. 

Milletvekillerinin hemen her konuda kanun teklifi verebileceklerine de dikkat çeken Erdemir, "mesela internetteki arkadaşlık sitelerinin düzenlenmesine ilişkin bir kanun teklifi verecekseniz, bu arkadaşlık sitelerine girip, nasıl işlediğini görmeniz gerekir. Ya da mesela kumarla mücadele konusunda bir teklif hazırlayacaksanız, internetteki kumar sitelerinin nasıl işlediğini görmeniz gerekecek. Yasamaya kısıtlayan, yasamanın niteliğini düşüren bir uygulama vardı. Bu kaldırılmış oldu."

 

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