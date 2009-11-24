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Dünya

Vekile: Geldiğin yere geri dön

Avusturya tek Türk Kökenli Milletvekili Alev Korun mecliste sözlü saldırıya uğradı. Aşırı sağcı FPÖ ve BZÖ'lü milletvekilleri Korun'a "Geldiğin yere dön&

24 Kasım 2009 02:00

T24 - Avusturya tek Türk Kökenli Milletvekili Alev Korun mecliste sözlü saldırıya uğradı. Aşırı sağcı FPÖ ve BZÖ'lü milletvekilleri Korun'a "Geldiğin yere dön" imassında sözler sarfetti.
    
Avusturya'da artan ırkçılık olayları meclise kadar ulaştı.

Avusturya Meclisi'nin tek Türk kökenli milletvekili Yeşiller Partisi'nden (GP) Alev Korun kürsüde konuşurken sık sık sözlü sataşmalarla karşılaşıyor.

Dün yapılan bir oturumda FPÖ (Özgürlükçüler Partisi) ve  BZÖ (Gelecek İçin Birlikte Hareket Partisi  milletvekilleri yine Korun'a hakaretler yağdırdı ve ırkçı söylemlerde bulundular.

Korun, kendisine gelen yaşlı bir doktorun mektubunu kürsüde okumaya başladı.

Doktorun Nazi dönemine de tanık olduğunu tahmin ettiğini belirterek sözlerine başlayan Korun, "Bu doktor Nazi döneminde kendilerine yapılan ayrımcılığın bahanesi olarak 'Ne yapalım bize verilen emirler bunlar. Elimizden birşey gelmiyor' sözlerinin olduğunu aradan geçen onca yıldan sonra aynı muamele ve bahanelerle karşılaşmaya başladığını belirtiyor. SPÖ ve ÖVP koalisyonunun aldığı son kararlar 'Nazi dönemine mi giriyoruz' endişesini yaratıyor" dedi.

Bunun üzerine ırkçı partiler FPÖ ve BZÖ milletvekillerinden sataşmalar başladı. Bir milletvekili yüksek sesle Korun'a bağırarak "Geldiğin yere dön!" imasında bulundu. Korun'un sözleri bağrışmalarla sık sık kesildi.


"Madem beğenmiyorsun, neden buradasın?"

Korun'dan sonra söz alan koalisyon ortağı ÖVP'nin (Avusturya Halk Partisi) milletvekili Stadler ise, "Sayın Korun madem Avusturya'yı beğenmiyorsa neden burada" dedi. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) mecliste yaşananlara sessiz kalması dikkat çekti.


"Burada değil, git Ankara'da konuş"

Korun demokrasinin icra merkezi olan parlamentoda ırkçı saldırılara sürekli maruz kalan bir siyasetçi. Daha önceki meclis oturumlarında Alev Korun'a hitaben yapılan sataşmalardan bazıları şöyle:

"Sen burada rahatça konuşuyorsun ama Ankara'da asla bunları konuşamazsınö, “bunları burada değil git Ankara'da konuş!."

Alev Korun meclisin kürsüsünden kendisine yapılan ırkçı saldırıları yarın düzenleyeceği bir basın toplantısıyla açıklayacağını söyledi.

DHA muhabirine bilgi veren Korun, "Oy kaygısıyla yabancı düşmanlığı seçim meydanlarında körükleniyordu. Şimdi bu kafalar mecliste ve meclis kürsüsünden ırkçılık yapma cürretini bulabiliyorlar. Bana yapılan hakarate ve sataşmaların hepsini meclis tutanaklarıyla birlikte basına açıklayacağım" dedi.

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