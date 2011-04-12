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Politika

'Vekil seçilirsem başımı açarım!'

Gülderen Gültekin, milletvekili seçilmesi halinde Meclis’te başını açacağını söyledi.

12 Nisan 2011 03:00

T24 - AK Parti’nin Antalya 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği türbanlı Gülderen Gültekin, milletvekili seçilmesi halinde Meclis’te başını açacağını söyledi.

Gültekin, aday adaylığı için hazırlattığı afişlerdetürbanlı fotoğrafına yer verirken, Antalya Ak Parti İl Örgütü’nünaday tanıtımı için dağıttığı broşürde başı açık fotoğrafı bulunuyor. 

Ak Parti’den Antalya için türbanlı aday

Gültekin “Milletvekili aday adaylığı için istifa etmeden önce devlette öğretmendim. Devlette çalışma şartları neyse onu yerine getiriyordum, yani başım açıktı. Meclis’te de partimin ve milletimin selameti neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazırım” dedi.

Gültekin, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, türbanlı olmasına karşın Meclis’e başını açarak katıldığı için örnek gösterdiği eski MHP Milletvekili Nesrin Ünal’a “saygı duyduğunu” dile getirdi. İlahiyat fakültesini bitirdiğini, lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığını belirten Gültekin, “Milletvekili seçilmeniz durumunda Meclis’te başınızı açacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, milletimin selameti neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazırım.” Ak Parti yetkilileri ise, türbanlı adayları olmadığını dile getirirken, Gültekin’in aday adaylığı için yaptığı başvuruda başı açık fotoğraf verdiği öğrenildi


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