-VEKİL SEÇİLEN TUTUKLU SANIKLAR MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR İSTANNBUL (A.A) - 13.06.2011 - Milletvekili seçilen ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıkları eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu olan emekli Korgeneral Engin Alan'ın avukatları, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra mazbata ile birlikte mahkemeye başvuracaklar. Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, kesin sonuçlar ilan edildikten sonra İl Seçim Kurulundan müvekkilinin milletvekili seçildiğine dair tutanak alınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuracaklarını söyledi. YSK'nın kendilerine vereceği mazbatayı mahkemeye sunacaklarını ifade eden Helvacı, dosyada mevcut delil durumu, tutuklamayı gerektirecek suç şüphesinin bulunmadığı, ayrıca kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesine dayandırılan tahliye talebini, Haberal'ın milletvekili seçilmesinin ''kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığı olgusunu kuvvetlendiren bir durum olduğu'' göz önünde bulundurularak, emsal uygulamalar da dikkate alınmak koşuluyla kanunlar önünde eşitlik ilkesi gereğince isteyeceklerini vurguladı. Helvacı, Haberal'ın Zonguldak'ta partisinin oylarını bir önceki seçime göre yüzde 50 oranında artırdığını, bu durumun da halkın kendisine duyduğu güveni gösterdiğini, dolayısıyla kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını pekiştirdiğini savundu. Helvacı, milletvekili seçilmesiyle dolayısıyla müvekkilinin, ''Demokrasinin gereği yerine geldi. Ülkeme hizmet etmek için daha önce de olduğu gibi son nefesime kadar çalışmaya devam edeceğim'' mesajını iletti. -''MAHKEMENİN DE MİLLETİN İRADESİNE SAYGI GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUZ''- Balbay'ın avukatı Mehmet İpek de, resmi sonuçların açıklanmasını beklediklerini ifade ederek, seçim kurulundan aldıkları mazbatayla, müvekkilinin yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine başvuracaklarını kaydetti. Engin Alan'ın avukatı Ahyan Nacak da, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunun önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK'nın Alan'ın milletvekili seçildiğine dair mazbatayı İl Seçim Kuruluna göndereceğini belirtti. Bu mazbata ile mahkemeye başvuracaklarını ifade eden Nacak, ''Davadaki tutuklama tedbir mahiyetindedir. Engin Alan Paşa'nın MHP'den seçilmesi millet iradesinin göstergesidir. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Mahkemenin de milletin iradesine saygı göstereceğine inanıyoruz. Milletin seçtiği birinin tedbir amaçlı tutuklu kalmasını mahkemenin öngörmeyeceği kanaatindeyiz'' dedi. Alan'ın bir mesajı olup olmadığı sorusu üzerine Nacak, Alan'ın ''Yüce Türk Milletinin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söylediğini'' kaydetti. Daha önceden de Sebahat Tuncel'in tutuklu yargılanırken milletvekili seçilerek tahliye edilmesinin anımsatılması üzerine Nacak, ''Bazılarının tahliye olması, bazılarının da olmaması... Burada hukuka olan güvenin korunması önemlidir. Son kararı mahkeme verecektir'' dedi.