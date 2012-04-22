Vekil saldırısına uğrayan doktor konuştu: Can güvenliğim kalmadı

BDP Van Milletvekili Özdal Üçer tarafından darp edilen Doktor Oğuz Eroğlu, Van’da artık can güvenliğinin olmadığını, yaşadıklarından dolayı mesleğinden dahi soğuduğunu anlattı. Eroğlu, milletvekili Üçer’in ‘faşist ve ırkçı doktor’ iddialarına ilişkin de, “Asıl şimdi yaralandım” dedi.

Van'da milletvekili Özdal Üçer'in saldırısına uğrayan Doktor Oğuz Eroğlu memleketi Trabzon'a gitmeden önce Radikal'den Serkan Ocak'a konuştu.

Van Bölge Hastanesi’nde Üçer’in, kaza yapan eşi ve kızının tedavisini yaptığı sırada fiziksel ve sözlü saldırısına maruz kalan Dr. Eroğlu yaşananları şöyLe aktardı: “Eşinin boynunda kesik, kızının karnında ağrı olduğunu biliyordum. Eğer bakmasaydım bunları nasıl bilirdim. Hatta bir ara eşi boyunluğunu çıkarmak istedi, ben izin vermedim. Birden gelip önce bana sonra diğer görevlilere bağırmaya başladı. Hastalara isimleriyle hitap etmeyi seviyorum, abla, teyze, ağabey diyorum. Sinirli olduğunu görünce ismiyle hitap etmek için adını sordum. Bana ‘Sen kim oluyorsun, adımı soruyorsun’ diye bağırmaya başladı. Hastanın başındayken yanıma geldi. Bir çocuk sever gibi, yanaklarımı ellerinin arasına aldı. İki eliyle aniden şamar attı.”



‘Hakkımı helal etmiyorum’



Milletvekili Üçer’in küfür de ettiğini söyleyen Dr. Eroğlu, “Bir yandan tekme atıyor, bir yandan küfrediyordu. Arkamı dönüp gittim. Hırsını alamadı, çıkışa geldi, yine tekme attı. Araya hastanenin güvenlikleri girdi. Yaptığı eşkıyalıktı” dedi.

Üçer’in milletvekili olduğunu bilmediğini belirten Eroğlu, şöyle devam etti: “Ben doktorum, işime bakarım. Kim olursa olsun. Zaten televizyonlara çok çıkan biri değil ki, nereden tanıyayım. Eşi de benim aleyhimde konuşmuş, ‘ilgilenmedi’ demiş. Hakkımı helal etmiyorum eşine de.” Dr. Eroğlu, Üçer’in kendisine faşist, cemaatçi, ırkçı gibi sıfatlar kullanmasına, yediği dayaktan daha çok bozulduğunu belirterek, “Ben kesinlikle böyle biri değilim. Mart ayındaki Nevruz kutlamaları sırasında hastaneye polis de geldi, onlarca vatandaş da geldi. Hepsiyle aynı şekilde ilgilendim. Biz doktoruz, nasıl böyle şeyler düşünebiliriz” dedi.



Can güvenliğim yok



Savcılığa giderek, milletvekili Üçer hakkında şikâyetçi olduğunu belirten Eroğlu, can güvenliğinden endişe ettiğini şu sözlerle anlattı: “13 ay oluyor ben göreve başlayalı. Depremde birçok arkadaşımızı kaybettik. Van’la ilgili hiç güzel anım kalmadı. Bu adam eşine dostuna söylese gelip beni vururlar. Şu anda Trabzon’a gidiyorum. Amirlerimin haberi var. Mesleğimden dahi soğudum. Bir arkadaşımı bıçakladılar. Biz bu tür muamelelere sürekli maruz kalıyoruz. Sadece benim başıma gelmiyor.”

Eroğlu, Sağlık Bakanı ile pek çok yetkilinin aradığını ve ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunduğunu da söyledi.