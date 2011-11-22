-Vekil kraldan yasa ve milli takım değerlendirmesi... -AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür: -''İçeride arkadaşlarımız var ama duygularımızı bir kenara bırakarak hareket etmeliyiz'' -''Kamunun vicdanını çok rahatlatacağını düşünmüyorum. Bugüne baktığımızda tepkisel şeyler oluyor'' -''O tepelerdeki konuşmaların birçoğu, spor dünyasının içindeki konuşmalar diye nitelendirilebilir'' -''İkisi (Ertuğrul Sağlam-Abdullah Avcı) arasında bir tercih etme şansım olsaydı Ertuğrul Sağlam'ı tercih ederdim'' ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Hüseyin Doğru - AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'daki planlan değişiklikle ilgili, ''İçeride arkadaşlarımız var ama duygularımızı bir kenara bırakarak da hareket etmeliyiz'' dedi. Hakan Şükür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanunda planlanan değişiklikle ilgili Meclis'teki bütün partilerin ortak hareket ettiğini söyledi. ''Ben öncelikle bu birlik ve bütünlüğü daha önemli konularda da görmek istiyorum'' diyen Şükür, şunları kaydetti: ''Böyle bir yasa, önümüzdeki dönem Meclis'e gelecek, hep birlikte oylayacağız. Tabi içeride arkadaşlarımız var ama duygularımızı bir kenara bırakarak hareket etmeliyiz. Yargı süreci var. Orada gerekli neticeler alındıktan sonra daha net bir şeyler söyleyebiliriz. O Meclis'te tartışılıp, konuşulacak. Bundan sonra ne çıkacak hep birlikte göreceğiz.'' Deşikliğin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı cezaevinden çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili de Şükür, ''Tabi öyle bakanlar da, vatandaşlık tarafından bakanlar da olacak. Takımdaşlık tarafından bakanlar da olacak. Bugüne kadar gelişen süreçte bazı şeyler net ortaya çıkmadı. Bu da yargının işi, onu bekliyoruz. Kurtarmak için kelimesi aslında suç tamamen netleştikten sonra söylenebilecek bir cümle. Şu anda iddianame hazırlanacak ve yargı aşamasına gelecek'' diye konuştu. Şükür, değişiklikteki asıl hedefin ''cezaların indirilmesiyle'' alakalı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tabi yorum yapmak çok zor. Herkesin farklı fikirleri olabilir. Ama takımların ve bütün partilerin birleştiği bir şeyde de farklı birşey doğru olmaz. Aslında yasa kısa süre önce çıkmış birşey. Böyle bir talebin olması bugün itibariyle farklı boyuta getirmiş olabilir. Ama önümüzdeki hafta neler olacak belli değil. Kamunun vicdanını çok rahatlatacağını düşünmüyorum. Bugüne baktığımızda tepkisel şeyler oluyor. Önümüzdeki haftaki değerlendirmeler, grup konuşmalarının ardından orada daha netlik kazanacak. Dediğim gibi şu an suç kesinleşmiş değil. Onun için birşey söylemiyoruz. Belki de hiç suçlu değil, belkide suçları bu kadar cezayı alacak şekilde değil. Spor camiasının içinden gelmiş birisi olarak, yargıyı etkilemek için söylemiyorum. O tepelerdeki konuşmaların birçoğu, spor dünyasının içindeki konuşmalar diye nitelendirilebilir. Ama bizim bilmediğimiz gizlilik adı altında çok farklı şeyler olabilir. O da yargı sürecinden sonra belli olur.'' -''Yöneticilerin sorumlulukları var''- Sporculardan ziyade yöneticilerin ''çok büyük'' sorumluluk alanları olduğunu ifade eden Şükür, şöyle konuştu: ''Büyük takımlarımızın başında, çok geniş kitlelere çok farklı mesajlar verebilirler. Çok dikkat etmemiz gereken süreçler. Biraz daha dıştan gelen oyuncularla değil de kendi özümüze bağlı... Kendi milli takımıza nasıl yansıdığını çok net gördük. Profesyonelleşirken, amatör ruhumuzu kaybettik maalesef. Maalesef bunu da kendi yöneticilerimiz sağladı. Bugüne baktığımız da açıkçası hepimiz çok üzülüyoruz. Hepsi çok değerli, başkanlar, futbolcular, çok değerli insanlar. Türk sporuna çok büyük katkıları da oldu. Yargının nasıl bir netice vereceğini hep beraber görelim. Ondan sonra konuşalım diyorum.'' -(A) Milli Futbol Takımı- (A) Milli Futbol Takımı'nın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesini de değerlendiren Hakan Şükür, yeni teknik adamı ''İstikrarlı, devamlı aynı çizgide tutan ve zaman zaman bunun üstüne çıkan önemli bir futbol başarısı var'' diyerek tanımladı. Altyapılarla üstyapıların farklı olmadığını anlatan Şükür, ''Yetiştirdiği futbolcular var. Bu aslında iyi bir model, söylemleri de bunu gösteriyor. Ama şahsi fikrim Ertuğrul Sağlam mı, Abdullah Avcı mı sorusuna vereceğim cevap; ikisi arasında bir tercih etme şansım olsaydı Ertuğrul Sağlam'ı tercih ederdim. Nedenini de şöyle söyleyeyim. İkisi de çok başarılı, eşit mesafedeler. Bursa küçük bir Türkiye, yani seyircisi, potansiyeli, sanayisiyle... Bursaspor'daki deneyimiyle milli takıma antrenmanlı gitmiş olacaktı'' diye konuştu. ''Abdullah hocam sakın bundan alınmasın'' diyen Şükür, sözlerini şöyle tanımladı: ''Çok farklı şekilde söylemeye çalışıyorum. Çok başarılı, önemli şeyler yaptı. Çok istikrarlı ve çok da güzel şeyler yaptı. Çok şey yapacağına da yürekten inanıyorum. Kendisini de çok seviyorum. O seyircisiz, daha rahat ortamlarda medyadan uzak ama başarılarıyla çok ön plana çıkan bir durumdaydı. Buna karşı koyabilecek mi diye yapıyoruz. Bu bir alışkanlığımız, eleştiriyoruz... Bu bir zorluk, ona zaman vermeliyiz. Sabrımızla, bayrağımızı temsil eden biryerde olduğu için herşeyimizle onun yanında olmalıyız.'' (HD-ZZ)