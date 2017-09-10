Vekil Köktaş, Mevlid-i şerif okuttu

SAMSUN, (DHA) - AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, hac vazifesinden dönmesiyle Çarşamba ilçesinoeki evinin önünde Mevlid-i Şerif okuttu.

Hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan Samsun\'a dönen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Çarşamba ilçesi\'ne bağlı Irmaksırtı Mahallesi\'nde bulunan evinin önünde mevlit okuttu. Kur\'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Düzenlenen programa Samsun Valisi Osman Kaymak, belediye başkanları, davetliler ve yakınları katıldı. Fuat Köktaş, mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.

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