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Politika

VEKİL KAYITLARI DEVAM EDİYOR TBMM (A.A)

17 Haziran 2011 22:19

-VEKİL KAYITLARI DEVAM EDİYOR TBMM (A.A) - 17.06.2011 - TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı 21'e ulaştı.  Mazbatasını alarak Meclise gelen milletvekillerinin kayıt işlemleri sürüyor. Bugün, TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekili kayıt yaptırdı.  CHP Erzincan Milletvekili Muharrem ışık, günün ilk kayıt yaptıran ismi oldu. Işık'ın ardından AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner kayıt yaptırdı. TBMM Başkanı Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci ile kayıt yaptırmaya geldi.  AK Parti'den Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç, Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök, Aksaray Milletvekili Ruhi Açıkgöz ve Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da kayıt yaptırdı.  AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, günün kayıt yaptıran son milletvekili oldu. Böylece, kayıt yaptıran milletvekili sayısı 21'e ulaştı.  Mecliste kayıt işlemleri hafta sonu da devam edecek.

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