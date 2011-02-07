Vekil internet kullanamıyor mu?

T24 - Faturalarını yatıracak zaman olmadığından şikayetçi olan milletvekillerine 'ofisboy' verilecek.



Türkiye'de siyasetçilerin internetle ilişkisindeki arızalar ne kadar anlatılırsa anlatılsın, bazen tek bir olay her şeyi çok daha net şekilde gözler önüne serebiliyor. Son örnek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkı temsil eden vekillerin internet kullanmayı sökemediği için faturalarını yatırmak üzere kendilerine ofisboy tahsis ettirmeleri.

TBMM Başkanlık Divanı’nda alınan karara göre, gelecek dönemden itibaren milletvekillerine 3. personel verilecek. Söz konusu personel sözleşmeli olarak alınacak. Milletvekilleri, söz konusu personeli, danışman, sekreter veya şoför olarak çalıştırabilecek.

Radikal'in haberine göre milletvekillerinden, “Faturalarımızı yatıramıyoruz. Elemana ihtiyacımız var” talepleri gelmiş. Bu talepler TBMM Başkanlık Divanı’nın geçen hafta yapılan toplantısında değerlendirildi. Toplantıda milletvekillerine 3. personel verilmesi kararı alındı.

TBMM Başkanlık Divanı’nda yer alan bir üye, “Milletvekilleri ofisboy mu istedi?" sorusuna, “Evet, aslında tam tabiri bu. Fatura yatırmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Ama artık internetten bütün faturalar yatırılıyor, bankaya gitmeye gerek yok” değerlendirmesini yaptı.



