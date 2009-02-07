Vekil için boğa kestiler

Milletvekili için yasak dinlemediler. Hem karayolunu trafiğe kapadılar hem de vince bağladıkları boğayı, yol ortasında kestiler. AKP'li vekil, şerefine kesilen boğayı seçim otobüsünün üzerinden izledi.



Mersin Milletvekili Ali Er'in Erdemli ilçesini ziyareti sırasında alana bir kamyonun içinde getirilen boğa, önce bir ayağından vince asıldı, sonra da kalabalığın ortasında kurban edildi. Er, kalabalık bir grup tarafından ilçe girişinde karşılandı. Ardından alana bir kamyonet yanaştı. İçinde de kurban edilecek bir boğa vardı. AKP ilçe yönetimince satın alınan boğa ayağından vince asıldı.



Boğa daha sonra oracıkta, alanda toplanan kalabalığın arasında dualar eşliğinde kesilerek kurban edildi. Kurban kesimini milletvekili Er, seçim otobüsünün üzerinden seyretmeyi tercih etti.



Oysa iki hafta önce, Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında alanlarda kesilen kurbanlarla ilgili konuşmuştu. Erdoğan, partisince Gaziantep'te gerçekleştirilen bir açılışta kurban kesilmesinin basında "Durmak yok kesmeye devam" şeklinde yer almasına tepki göstermiş, basını taraflı davranmakla suçlamıştı.



Başbakan ayrıca partilileri de uyararak, "Kurban kesmek yerine bağışta bulunun" demişti. Ancak uyarılar yine işe yaramadı ve akıllarda Mersin'den kurban görüntüleri kaldı.

